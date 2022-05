Chocolate Kinder registra 324 casos de salmonelosis en Europa

El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC), y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), tienen contabilizados hasta el momento un total de 324 casos de ‘Salmonella Typhimurium’ monofásica relacionado con productos de chocolate elaborados en una fábrica de Arlon (Bélgica) por la compañía Kinder.

En concreto, hasta este miércoles, estos 324 casos (266 confirmados y 58 probables) se registrado en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Suecia, así como en Reino Unido, incluyendo dos cepas distintas de ‘S. Typhimurium’ monofásico. Además, se identificaron casos en Canadá, Suiza y Estados Unidos.

La mayoría de las infecciones (86.3%) se producen en niños de 10 años o menos, y en todos los casos de la Unión Europea y el Reino Unido de los que se dispone información, el 41.3% de ellos fueron hospitalizados. No se notificó ninguna muerte.

Las dos cepas de ‘Salmonella’ son multirresistentes, y algunos aislados analizados también son resistentes a los desinfectantes a base de compuestos de amonio cuaternario y peróxido de hidrógeno, pero siguen siendo susceptibles a la azitromicina, la ciprofloxacina, el meropenem y las cefalosporinas de tercera generación.

Las investigaciones epidemiológicas y microbiológicas identificaron productos de chocolate específicos fabricados en la planta de procesamiento de Arlon como probables vehículos de infección.

Las dos cepas del brote de ‘S. Typhimurium’ monofásico se identificaron en diez de las 81 muestras positivas de ‘Salmonella’ tomadas en la planta entre diciembre de 2021 y enero de 2022, incluyendo materia prima (suero de leche), productos semiacabados y acabados.

Según el ECDC y la EFSA, el suero de leche fue suministrado por un proveedor italiano en el que no se detectó ‘Salmonella’. El proveedor italiano suministró el suero de leche también a otras plantas de producción de la empresa y, según las pruebas disponibles, no se detectó ‘Salmonella’ en otras plantas.

El cierre de la planta de procesamiento belga el ocho de abril y la retirada global y de todos sus productos “han reducido el riesgo de exposición, pero pueden aparecer nuevos casos debido a la larga vida útil y al posible almacenamiento de los productos en casa”, detallan los dos organismos europeos.

En cualquier caso, informan de que hay ocho casos que no pueden explicarse por el consumo de productos de chocolate de la misma planta de procesamiento en Bélgica, lo que “sugiere que también puede haber otras fuentes de infección, aunque sean infecciones secundarias, que no pueden excluirse”.

