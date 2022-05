ARRDE en contra de proyecto que propone una consulta a la ciudadanía sobre la despenalización de la marihuana

La Alianza para la Regulación Responsable y Desarrollo Económico (ARRDE) se expresó en contra del P. de la C. 975, que propone disponer la convocatoria al Pueblo de Puerto Rico para la legalización desmedida de la marihuana.

El Proyecto de la autoría de los representantes Aponte Rosario, Santiago Nieves, Franqui Atiles y Pérez Cordero busca que, a través de un referéndum entre el electorado, el pueblo se exprese sobre si desea sancionar la posesión simple de catorce (14) gramos o menos de marihuana dirigidas al consumo personal con faltas administrativas no criminales; disponer su configuración y otros fines.

“La aprobación de esta medida que se atiende en Cámara durante el día de hoy, sería nefasta para los puertorriqueños pues solo promueve el consumo y el cultivo clandestino. Está propiciando la posesión sin importar la procedencia,” indicó Carmen Serrano, representante de ARRDE. En momentos en que igualmente se atiende en la Cámara de Representantes el P. de la C. 1191 de la autoría del Representante Héctor Ferrer, se presenta este proyecto que se queda corto en la protección de la ciudadanía y en los beneficios al erario.

“En términos económicos, este proyecto no presenta beneficio alguno en términos de ingresos adicionales al fisco,” expresó Serrano. “El P. de la C. 1191 establece que el lugar de obtención legal del cannabis es el dispensario, con sus controles de calidad y compromiso de aportación contributiva. Este proyecto propone indirectamente que cualquier persona puede obtener acceso al cannabis de modo ilegal, lo que presenta un peligro adicional al ciudadano, y aportaría a la economía subterránea, y no al fisco.”

El P. de la C. 975 indica que busca aliviar notablemente la presión a la que están sometidos los organismos de aplicación de la Ley y los sistemas judicial y penitenciario. Sin embargo, ARRDE entiende que esta medida, en un vacío, atenta contra el uso responsable adulto dejando abierta la posibilidad del uso recreativo desmedido y sin controles. “No se puede despenalizar sin legalizar uso adulto. Esta medida legalizaría todos los puntos de droga de Puerto Rico. Hay que establecer la diferencia clara entre legalizar el cannabis y legalizar el punto de droga,” concluyó Serrano.

ARRDE es una organización creada por los operadores de establecimientos de cannabis medicinal en Puerto Rico con el fin de unir los esfuerzos de todos los miembros de la industria bajo una misma bandera, con la misión de educar a los líderes de opinión, legisladores, personal de gobierno y comunidad en general, para lograr la aprobación del uso adulto responsable del cannabis en Puerto Rico y su descriminalización.