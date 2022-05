Alcaldes y legisladores participarán de un conversatorio en Nueva York

Puerto Rico se verá beneficiado con la celebración de un taller-conversatorio entre oficiales “boricuas” electos de la Gran Manzana junto a los alcaldes y legisladores que estarán presentes en esa ciudad para participar en las actividades de la Semana Puertorriqueña y el Desfile Nacional Puertorriqueño en Nueva York. Se anunció que los funcionarios electos de Puerto Rico que viajarán a la ciudad de Nueva York discutirán sobre el tema de “Empoderamiento de nuestras Comunidades”; Enfrentando la falta de recursos buscando la forma de cómo se pueden fortalecer las mismas.

“Los oficiales electos de Nueva York invitados a este conversatorio son los senadores de Nueva York José Serrano Jr. (Distrito 29), Luis R. Sepúlveda (Distrito 32), los concejales Municipales Diana Ayala (Distrito 8) y Rafael Salamanca (Distrito 11). De igual forma se le extendió una invitación al ex concejal - ex senador y político del Bronx Rev. Rubén Díaz y al líder cívico Louis Maldonado, presidente de la Junta de Directores del Desfile Nacional Puertorriqueño. El grupo de Puerto Rico estará integrado por el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Lcdo. Luis Javier Hernández Ortiz (Alcalde de Villalba), la motivadora y empresaria Sheila Otero (CEO Maxbilling, Inc.), Rafael “Tatito” Hernández Montañez (Presidente de la Cámara de Representantes), Lcdo. José Luis Dalmau Santiago (Presidente del Senado de Puerto Rico) y el Dr. Carlos Rodríguez Mateo (Administrador de ASSMCA- Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción). Los participantes tendrán un turno para exponer su posición con relación a la falta de recursos económicos para las comunidades y las posibles soluciones o alternativas disponibles para la creación de proyectos que ayuden en el desarrollo de las mismas”, señaló Wilson Nazario, coordinador del conversatorio.

El Taller-Conversatorio auspiciado por “La Casa de la Herencia Cultural Puertorriqueña” junto a la organización CROEM ALUMNI es completamente gratis y será transmitido en “vivo” por la radio para Puerto Rico. El mismo está programado para el viernes, 10 de junio de 2022 desde las 10:00 de la mañana en El Barrio’s Artspace PS 109 ubicado en el número 215 Este de la calle 99 en Manhattan, Nueva York. Debido al protocolo del COVID 19, se requiere que las personas interesadas en asistir soliciten su número de asiento llamando al 1-787-409-8376.

Habla la motivadora y empresaria Sheila Otero

“Este taller-conversatorio en Nueva York ofrece la oportunidad de exponer el potencial que tienen las comunidades empresariales, educativas, gubernamentales y hasta los pequeños y medianos comerciantes de Puerto Rico. Ante la falta de recursos económicos todos tenemos que entender que hay que reinventarse, hay que re-enfocar los objetivos y definir las prioridades que nos permitan aumentar nuestras capacidades en la producción y prestación de servicios. Esta es una gran oportunidad de conocer la forma y manera en que operan los colegas líderes en la Gran Manzana, muy en especial queremos conocer los proyectos en sus respectivos Distritos políticos de alta concentración “boricua”. Hablaremos de la “diáspora”, de los millones de puertorriqueños que se han mudado fuera de Puerto Rico y como desde la distancia ayudan a la economía de la isla. Este cónclave nos dará la oportunidad de iniciar un diálogo real para coordinar iniciativas que más tarde en el mes de noviembre estaremos ampliando con la visita de los integrantes de la organización SOMOS, con cientos de líderes políticos y funcionarios de gobierno que desde Nueva York se movilizan a la isla de Puerto Rico para celebrar talleres de capacitación”, terminó diciendo la motivadora y empresaria Sheila Otero.