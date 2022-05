“Tatito” cree que el posible junte del PIP y MVC es “demoniaco”

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, describió el posible junte entre Manuel Natal y Juan Dalmau para las elecciones del 2024 como “demoniaco”.

Las expresiones del presidente cameral surgen luego de que se reportara que para las próximas elecciones electorales se podría dar un junte entre los candidatos del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

En entrevista con el programa Lo Sé Todo (Wapa TV), Hernández, exhortó a los electores que no creen en el “socialismo” a votar por el Partido Popular Democrático (PPD) o el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“El gobierno de Puerto Rico, los dos principales partidos están pasando por una situación bien difícil, funcionarios que llegaron a robar, esa es la realidad en ambos partidos, un esquema de utilización de fondos para las campañas, una exgobernadora, y señalando seriamente al actual gobernador. No podemos permitir que en ese desastre lamentable de lo que es la sana administración pública y los procesos electorales, la gente pueda ser llevada a error en el caso que se ponga a la disposición este junte de dos partidos que realmente tienen una agenda independentista, separatista y socialista”, expresó en el mencionado espacio televisivo.

Hernández aseguró que las personas que no creen en este tipo de movimiento tiene opciones en el PNP y PPD a pesar de los casos de corrupción que han arropado a ambos partidos.

“Es lo que es, un junte demoniaco que está tratando de desviar la atención en un momento lamentable de política pública, lo que hay que escoger, mire ciudadano, usted que no cree en la independencia: ¿Usted no cree en el socialismo, usted cree y atesora su ciudadanía americana? Escoja un buen popular para el proceso eleccionario en las primarias. ¿Usted no es popular? ¿Usted es estadista? Escoja un buen PNP , pero no caigan en la trampa de este junte que tiene una sola agenda, cambiar nuestra política pública y convertir a Puerto Rico en un país socialista y separarse de los Estados Unidos y hay que decirlo como es: un junte demoniaco”, añadió.

En un aparte con la prensa durante el día de hoy, el presidente cameral también habló sobre sus aspiraciones políticas e indicó que aspiraría a la alcaldía de Dorado o la comisaría residente en Washington D.C.

“Tengo dos días, comisionado residente o alcalde”, expresó.