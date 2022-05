Salud confirma recibió segundo paciente con sospecha de hepatitis aguda

El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, confirmó en la noche de hoy, lunes, que se encuentran investigando un segundo paciente con sospecha de hepatitis aguda en la Isla.

Mellado indicó que, al momento, el caso no cumple con los criterios que establecen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Sin embargo, decidieron continuar con la investigación para “descartar que la condición sea de una causa desconocida”.

La doctora Iris Cardona, principal oficial médico de la agencia, había indicado a NotiCentro que el Departamento de Salud se encuentra investigando un posible segundo caso. Cardona explicó al noticiario que se trata de un niño que, al momento, no se encuentra hospitalizado.

“Recibimos, me parece que fue el viernes pasado, una llamada con otro caso sospechoso. Se está levantando la información. Este caso es un paciente que no está hospitalizado y que todavía no se ha levantado toda la información completa, pero una vez se tenga se hace el reporte a los CDC”, indicó Cardona a NotiCentro.

En horas de la mañana de hoy, se dio a conocer que la menor de dos años que enfrentaba daño en el hígado y que su caso también se investiga como un posible caso de hepatitis aguda falleció.

Amahia Milena, es la menor que recientemente el Departamento de Salud había informado que se investigaba en la Isla y que fue notificado a los CDC. La pequeña se encontraba en condición de cuidado en el Hospital Auxilio Mutuo en San Juan, luego de recibir un trasplante de hígado que su cuerpo rechazó.

El secretario de Salud lo había informado al CDC “por cumplir con la definición para persona bajo investigación (PUI, en inglés): Ser menor de 10 años con elevados niveles de AST o ALT (>500 U/L) que tiene una causa desconocida para su hepatitis. El periodo de análisis para personas con estos criterios es a partir del 1 de octubre de 2021″.

La Organización Mundial de la Salud se mantiene alerta sobre este tipo de hepatitis desde principios de abril.