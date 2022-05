Pierluisi envía carta a Joe Biden para que incluya a Puerto Rico en el SSI

Pedro Pierluisi La Junta de Control Fiscal y el gobierno no han alcanzado un acuerdo para implementar parcialmente la Ley 80. (Dennis Jones)

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, envió una carta al presidente de los Estados Unidos Joe Biden en la cual solicita una disposición para que se incluya a Puerto Rico en el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) en el próximo paquete legislativo.

En la carta el gobernador también pide que se condone la deuda del ciudadano Vaello Madero.

“El impacto de esta discriminación es severo. Los beneficiarios de SSI reciben un beneficio promedio de $574 por mes, mientras que los beneficios disponibles para los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico solo promedian $82 por mes. La diferencia entre los ciudadanos americanos que necesitan el apoyo del programa SSI, pero viven en Puerto Rico y los beneficiarios de SSI en los estados y Washington, DC es simplemente geográfico”, detalla la carta enviada por el gobernador.

En la carta, el gobernador indicó que, “aunque el presidente Biden ha expresado su apoyo a la participación de los ciudadanos americanos de Puerto Rico en el SSI, aún queda mucho trabajo por hacer en los Estados Unidos para desarrollar una democracia plena que trate a todos sus ciudadanos igual bajo la ley”.

Mediante la Ley “Build Back Better” modificada, se podría presentar legislación para asegurar los beneficios del SSI a los ciudadanos americanos que viven en la Isla, lo que representaría un paso adelante para brindar la asistencia que tanto necesitan los puertorriqueños con discapacidades, aunque todavía queda un camino por recorrer con respecto a Medicaid y Medicare, así como otros programas.

“Los puertorriqueños continúan siendo discriminados y la decisión del Tribunal Supremo en el caso Vaello Madero solo reafirma la necesidad de avanzar hacia la estadidad. Puerto Rico no puede seguir luchando por igualdad para cada uno de los programas, especialmente cuando más de 400,000 ciudadanos americanos de la tercera edad o discapacitados de bajos ingresos están en extrema necesidad de asistencia”, dijo la Directora Ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), Carmen M. Feliciano.

El mes pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó el caso de Vaello-Madero que generó debate sobre si los puertorriqueños eran discriminados por no recibir el beneficio del Seguro Social Suplementario (SSI).

La decisión contó con el voto de ocho de los nueve jueces del Supremo, siendo la jueza Sonia Sotomayor la única que votó en contra.

En el resumen de la decisión se destaca que: “La Constitución no requiere que el Congreso extienda los beneficios de SSI a los residentes de Puerto Rico. En Califano v. Torres, 435 U. S. 1, y Harris v. Rosario, 446 U. S. 651, la Corte aplicó la prueba de base racional deferente para confirmar la decisión del Congreso de no extender ciertos beneficios federales a Puerto Rico, señalando que debido a que el Congreso decidió tratar a los residentes de Puerto Rico a diferencia de los residentes de los Estados Unidos para propósitos de las leyes contributivas, podría hacer lo mismo para los programas de beneficios. Esos dos precedentes dictan el resultado aquí. La decisión del Congreso de eximir a los residentes de Puerto Rico de la mayoría de los impuestos federales sobre ingresos, donaciones, sucesiones e impuestos indirectos brinda una base racional para distinguir de manera similar a los residentes de Puerto Rico de los residentes de los estados a los fines del programa de beneficios de SSI. La posición contraria de Vaello Madero traería consecuencias potencialmente de gran alcance, con serias implicaciones para el pueblo puertorriqueño y la economía puertorriqueña. La Constitución no requiere ese resultado extremo”.