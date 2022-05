Lisie Burgos espera informe favorable de Ética tras escándalo con graducación en El Capitolio

La representante y portavoz del Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz, manifestó hoy, que espera recibir un informe favorable de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, esto tras concluir la vista sobre la querella ética radicada en su contra por el presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández, la cual se había suspendido en dos ocasiones anteriores por falta de quórum.

“Siempre he cumplido con la reglamentación vigente de la Cámara de Representantes. Me he sometido al proceso con integridad y la conciencia clara que no he cometido falta alguna. Seguiré con rectitud y entereza realizando mis labores a favor del pueblo de Puerto Rico,” expresó Burgos Muñiz en declaraciones escritas.

“Cabe destacar que de la misma querella y sus anejos no surge prueba de que haya cometido los alegados señalamientos. Espero que el informe sea favorable a mi persona y que no se tome una decisión por mero capricho o presiones políticas,” añadió.

“Estamos a un paso más de la culminación del proceso. Para mí es importante que el Pueblo esté claro que esta servidora llegó a la legislatura a trabajar en beneficio del pueblo, a asumir responsabilidades y posturas claras con Dignidad”, concluyó.

La investigación giró en torno a la exdirectora de la oficina de la legisladora, Janise Santiago, quien renunció luego que se diera a conocer que solicitó un permiso para la celebración de la graduación del Colegio Kid’s Kingdom & James Christian Academy en los predios de la Cámara de Representantes, supuestamente sin informar que era la dueña de la corporación de dicho colegio, por lo que se utilizó recursos con recursos de El Capitolio.