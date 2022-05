Gobernador insiste que investigación sobre donativos culminó pese a reportes de que el recaudador Joseph Fuentes estuvo alambrado por los federales

Aun ante reportes periodísticos de que Joseph Fuentes Fernández, el presidente del supercomité de acción política (Super PAC) Salvemos a Puerto Rico que se declaró culpable de un delito el 5 de mayo, estuvo alambrado mientras cooperaba con las autoridades federales desde 2021, el gobernador Pedro Pierluisi insistió que la investigación con relación a un esquema para encubrir donantes ya concluyó sin consecuencias adicionales.

El medio digital Noticel reportó hoy que Fuentes Fernández, un amigo personal de hace décadas de Pierluisi, visitaba constantemente La Fortaleza, así como las casas de campo y playa del gobernador.

“Ya sabemos en qué acabó ese asunto. Acabó en que (Fuentes Fernández) se declaró culpable de proveer información falsa a la Comisión Federal de Elecciones (FEC) y así lo indicaron las autoridades federales al más alto nivel. Él ahora tiene que responder por ese grave error que cometió. En cuanto a las interioridades de esa investigación yo no voy a comentar pero ya sabemos en qué acabó. ¿Preocuparme a mí? En lo más mínimo”, expresó hoy Pierluisi en una rueda de prensa.

¿Le preocupa haber dicho algo que lo pueda comprometer?, se le preguntó al primer ejecutivo.

“Si hubiera habido algún acto irregular, estaría siendo procesado y no lo está. No hay preocupación alguna, la situación es muy penosa en el plano personal porque sí, como he dicho, ha habido una amistad de mucho tiempo”, respondió Pierluisi.

Más adelante, Pierluisi afirmó que, en su caso, “parto de la premisa de que me están grabando todo el tiempo”.

“Yo realmente soy un libro abierto, soy muy extrovertido y siempre hablo en propiedad. Somos humanos y cometemos errores, pero yo tengo mi conciencia bien tranquila. Para mí es inconsecuente, hoy en día los celulares están grabando en todos lados. No hace diferencia porque yo estoy actuando como tengo que actuar como gobernador y aquí no hay ningún tipo de investigación que me concierne a mí en lo más mínimo, y a nadie que me rodea a mí, por cierto. Si yo tuviera información de que me están (investigando), lo diría, pero eso que no estoy tan siquiera bajo investigación. Nunca en mi vida he estado bajo investigación”, afirmó el mandatario

“Si alguien quiere empezar ahora, pueden hacerlo, pero me parece que van a fracasar en su gestión porque estoy muy claro en cuanto a lo que tengo que hacer como gobernador”, recalcó Pierluisi.

En su reportaje, Noticel informó, a citando fuentes ligadas al Partido Nuevo Progresista (PNP), que Fuentes Fernández y su familia eran visitantes “frecuentes” de La Fortaleza y las demás residencias oficiales del primer ejecutivo.

Pierluisi, en la rueda de prensa, afirmó que “cientos” de personas pasan por La Fortaleza a diario, y no quiso precisar cuándo fue la última vez que el ahora convicto federal hizo una visita a alguna de las residencias oficiales o con qué frecuencia se produjeron desde 2021.

“Yo compartía socialmente con él en el pasado. La última vez fue tiempo atrás, habrán sido par de meses atrás. Exactamente no puedo decir, pero hace varios meses atrás”, indicó Pierluisi, quien tildó de “inconsecuente” la cantidad de veces que el recaudador político pudo haber visitado La Fortaleza o las demás propiedades.

Pierluisi, a preguntas de la prensa, aseguró que Fuentes Fernández en ningún momento le reveló que estaba alambrado o que había una investigación federal en curso.

“No voy a comentar sobre esas interioridades, pero no, él nunca me indicó eso a mí, así que yo realmente lo que conozco del tema es lo que ha salido reseñado en los medios, n términos generales”, dijo Pierluisi.

De la estipulación de hechos contenida en el acuerdo de culpabilidad de Fuentes Fernández, se desprende que en mayo y diciembre de 2021 el convicto “obstruyó la justicia al revelar información confidencial sobre la existencia de esta investigación federal a un sujeto de la investigación y entonces hacer declaraciones falsas a los investigadores sobre esas revelaciones”.

Fuentes Fernández, junto a otras personas no identificadas, creó dos corporaciones sin fines de lucro a través de las cuales se canalizarían contribuciones para Salvemos a Puerto Rico, a modo de ocultar la identidad de los verdaderos donantes.

El gobernador, al cuestionársele si pudo haberse constituido fraude contributivo con relación a las entidades sin fines de lucro fantasma, se limitó a decir que cualquier investigación competería al Departamento de Hacienda, “pero nadie ha planteado eso”

Reacciona a los audios filtrados

De otro lado, el gobernador negó que las presuntas grabaciones en que el empresario Ricky Castro le atribuye acciones a Pierluisi y su cuñado, Andrés Guillemard, contengan elementos de hechos delictivos.

En una de las grabaciones, publicadas por la periodista Sandra Rodríguez Cotto, Castro, dueño de la empresa que opera las tiendas de la Guardia Nacional, menciona que Guillemard lo instruyó a dirigir un donativo de $50,000 a un PAC que atacaría a la entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced. Salvemos a Puerto Rico se dedicó, principalmente a atacar a Vázquez Garced previo a la primaria del PNP, y a Carlos “Charlie” Delgado, del Partido Popular Democrático, de cara a las elecciones generales.

En el audio, Castro menciona que, una vez entregado, el donativo fue registrado a nombre de la National Guard Exchange, en lugar del de su empresa, Castro Business Enterprises, lo que coincide con la información contenida en el acuerdo de culpabilidad de Fuentes Fernández.

“Puedo decir que el caso de mi cuñado, él recaudó consistentemente para mi comité de campaña. Qué gestiones, si hizo algunas, relacionadas al PAC, yo no tengo conocimiento directo de eso, pero estoy absolutamente seguro que no fue oficial de esa entidad, ni agente de esa entidad, tampoco recaudador oficial de esa entidad”, manifestó Pierluisi, quien ha dicho que colocaría “las manos en el fuego” por cualquier colaborador o integrante de su equipo de campaña.

El gobernador puntualizó que, según establecido en la jurisprudencia federal, la coordinación ilegal entre comités políticos solo se materializa cuando se colabora para fijar el contenido, modo, lugar o frecuencia de la propaganda, por lo que no hay una prohibición a que una persona o incluso candidato participe de actividades con más de un comité.

“Yo pude haber ido a actividades de recaudo del PAC. La ley lo permite expresamente. No fui porque no fui, porque nunca estuve en una actividad de recaudo de ese PAC, pero (el ordenamiento) llega hasta ese extremo”, manifestó Pierluisi con evidente molestia.

De otro lado, Pierluisi recordó que hace aproximadamente cinco años Castro acudió al bufete legal en que él se desempeñaba para recibir asesoría sobre un negocio relacionado a la industria del cannabis.

En la segunda grabación que se filtró públicamente, Castro afirma que Pierluisi redactó un proyecto de ley que pretendía que una corporación pública no identificada cotizara en la bolsa de valores, aparentemente con la intención de que recaudara suficiente dinero para invertir en la industria del cannabis. Según la grabación, el proyecto de ley no recibió apoyo en la Legislatura, pero su contenido se habría incorporado al reglamento que regula el mercado de cannabis medicinal en Puerto Rico.

“Unas entidades corporativas con las que está vinculado el señor Castro fueron clientes del bufete donde yo laboraba. Tenía que ver con la industria del cannabis. Se le atendió legalmente, esto no tenía nada que ver con cabildeo, eran meramente servicios legales. El asunto quedó ahí. […] De allá para acá no he tenido absolutamente nada que ver con ese asunto, así que desconozco qué sucedió, si algo”, sostuvo Pierluisi.