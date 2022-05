¿Dónde está Miguel Romero? Comerciantes denuncian que no han podido establecer diálogo con el alcalde de San Juan

El portavoz de la Asociación de Comerciantes de San Juan, Cristian Vega, denunció hoy que han sido infructuosos los intentos para establecer comunicación con el alcalde de San Juan, Miguel Romero para expresarle las implicaciones de las restricciones del nuevo código municipal.

En entrevista con Radio Isla, indicó que por espacio de un mes ha realizado varios esfuerzos para tener una mesa de diálogo para explicarle las pérdidas millonarias que han tenido los pequeños y medianos comerciantes.

“Llevamos ya casi un mes tratando de comunicarnos con el alcalde con la intención de poder llegar a una mesa, presentar las propuestas y buscar una solución en donde las problemáticas que él tiene, se puedan resolver”, dijo.

“El diálogo se ha tratado de presentar, tuvimos una reunión con él, literalmente cuando el tema salió, después de ahí, pues todo ha sido trabajado a base de ‘envíen email, envíen mensajes’. Mandan a todo el pueblo a comentar sus inquietudes pero nosotros entendemos que debemos de trabajar más como aliados”, sostuvo.

Con el nuevo código los comerciantes tendrán que cerrar a las 12 de la medianoche. Sin embargo, los restaurantes operen después de ese horario no podrán vender bebidas alcohólicas. El horario no aplicará a los establecimientos regulados por la Compañía de Turismo, lo que para Vega es una competencia desleal el que los hoteles no estén participando del código.

“No ha sido posible presentar las propuestas, no ha sido posible llevar el mensaje como colectiva y obviamente hay unos detalles que pues preocupan mucho. Esta hora de cierre es vital y como todo el mundo entenderá, no tener unas garantías en donde se respeten las horas a base de lo que son las necesidades. En el caso de nosotros que estamos en Calle Loíza, nuestros compañeros que están en La Placita, los mismos colegas que están en Condado, entendemos que son competencias desleales porque al final del día los hoteles no están participando de ese código en la mayoría de los puntos, o mejor dicho en ninguno, y eso pone una situación complicada. Recordemos que venimos de una pandemia en donde ya nosotros estábamos viendo afectado los ingresos”, apuntó.