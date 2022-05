Representante cataloga como “un reto” al presidente PPD demanda de “Tatito” Hernández

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, catalogó como un reto al presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago, la oposición de los representantes al proceso de la redistribución electoral, el cual ha sido avalado por los funcionarios de la Pava asignados por el mismo Presidente.

“Hoy vemos otro ataque más de la delegación del Partido Popular contra el presidente de dicha colectividad, José Luis Dalmau. El hecho que el Presidente de la Cámara, que dice ser miembro del PPD, quiera impugnar el proceso de la redistribución electoral, el cual se ha hecho en consenso con los funcionarios asignados por Dalmau, no es otra cosa que un acto de insubordinación por parte de (Rafael) Hernández Montañez y los otros 24 representantes de esa delegación de pluralidad contra la institución del PPD”, señaló Aponte Hernández.

“En arroz y habichuelas, el Presidente de la Cámara no cree en el trabajo de Dalmau y su equipo. Tenemos que ver cuál es la posición del representante Ramón Cruz Burgos, quien se supone sea la mano derecha de Dalmau, pero está incluido en el listado del Presidente como uno de los que también acudirá al Tribunal contra su Presidente. Asuntos como cambios al Código Electoral, están paralizado por la guerra de Hernández contra Dalmau. Ahora quieren también tomar de rehén el proceso de redistribución electoral, algo que es de números y datos; todo por una guerra interna por el liderato del PPD”, añadió el líder estadista.

“El proceso de redistribución, ordenado cada 10 años por la Constitución, no ha concluido, pero eso no les importa a grupos dentro del PPD. Por el contrario, están en guerra y tratan de tener al Pueblo como rehén y eso no puede ser”, culminó diciendo.

En la mañana de hoy trascendió que Hernández Montañez y los miembros de la delegación del PPD en la Cámara acudirán a los tribunales para impugnar el proceso de redistribución acordado por los funcionarios oficiales del PPD y PNP.

La Constitución de Puerto Rico establece en su Artículo III, Sección IV que la división en distritos senatoriales y representativos “será revisada después de cada censo decenal a partir del año 1960, por una Junta que estará compuesta del juez presidente del Tribunal Supremo como presidente y de dos miembros adicionales nombrados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado”.

Edwin Mundo representa en el proceso al PNP mientras que Dalmau designó a Ferdinand Mercado para trabajar la redistribución por el PPD.