Juez federal deniega desestimar acusación contra Néstor Alonso

El juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach denegó la petición de destimación del caso del exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Néstor Alonso por petición de la defensa.

Luego de que se indicara que fiscalía federal presentaría videos y llamadas del exrepresentante y su ayudante Alexis Torres, la defensa pidió que se desestimara el caso asegurando que tiene prueba exculpatoria.

Según el documento, radicado por la defensa el pasado viernes, el licenciado Michael Corona, indica que mediante documentos entregados por la aseguradora Universal Insurance pudo constatar que Torres intentó cometer fraude a través de una reclamación de $15 mil por un vehículo a nombre del exrepresentante.

Se alega en el documento, que Torres quien era el chofer del exrepresentante hizo la reclamación luego de quitarle las piezas al vehículo que estaba a nombre de Alonso.

“En el caso en cuestión, el Demandado no ha demostrado ninguna posibilidad de perjuicio derivado de la divulgación tardía del expediente de Universal Insurance. En cambio, su Moción para desestimar se basa en la comprensión incorrecta de que la divulgación tardía del material es una violación del debido proceso per se, lo que inequívocamente no lo es”, lee la moción del juez donde se niega la desestimación del caso.

De ser encontrado culpable, el Alonso se enfrentaría a sentencias máximas de 10 años por los cargos de robo y soborno al programa federal y 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico de servicios honestos.

