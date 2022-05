Familia de Amahia espera respuesta del secretario de Salud

Que el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, se comunique y le explique los resultados de la investigación realizada por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), es lo que desea la familia de Amahia Márquez Sánchez, la pequeña de dos años que falleció anoche y que se cree es el primer caso de hepatitis aguda de origen desconocido en la Isla.

Neida Roldán, tía y madrina de la menor, entiende que el Departamento de Salud tiene los resultados del CDC, luego que se le enviaran los análisis que se le hicieron a la menor. A su juicio el resultado de la investigación debe estar en la agencia porque la patología que le realizaron al hígado que le retiraron a la menor antes de recibir el trasplante ya está lista, sin emabargo también desconoce el resultado. Al momento lo que la invade son múltiples preguntas sin respuestas.

“Lo que falta ahora es la autopsia para comparar todo. Ellos me tiene que llamar para hablar del caso de la nena porque yo quiero una explicación, yo quiero saber, porque según las dudas que yo tengo, muchos padres la tienen”, apuntó.

“Tengo veinte mil preguntas en la mente y me las hago y no sé… El secretario le mandó a hacer una pruebas para el centro del CDC pero no sabemos más nada”, apuntó

El secretario de Salud, Carlos Mellado, había informado su caso al CDC “por cumplir con la definición para persona bajo investigación (PUI, en inglés): Ser menor de 10 años con elevados niveles de AST o ALT (>500 U/L) que tiene una causa desconocida para su hepatitis. El periodo de análisis para personas con estos criterios es a partir del 1 de octubre de 2021″.

La pequeña se encontraba en condición de cuidado en el Hospital Auxilio Mutuo en San Juan luego de recibir un trasplante de hígado que su cuerpo rechazó.

No obstante, hoy la familia realizaba los arreglos hoy para el velatorio de la niña en la Funeraria Cayey Memorial.