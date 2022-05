El pistolero de Buffalo ya había hecho amenazas

Las autoridades revelaron que el joven blanco de 18 años acusado de matar a 10 personas en un supermercado de Buffalo durante una masacre racista contra personas de raza negra había hecho una amenaza previa en su escuela secundaria. Sin embargo, afirman que Payton Gendron nunca fue acusado de un delito y no volvió a tener contacto con las fuerzas del orden tras su salida del hospital.

La revelación planteó interrogantes sobre si su encuentro con la policía y el sistema de salud mental fue otra oportunidad perdida para poner a un multihomicida en potencia bajo un mayor escrutinio de las fuerzas del orden, conseguirle ayuda o asegurarse de que no tuviera acceso a armas de fuego letales antes del ataque del sábado en el supermercado Tops Friendly Market.

Las autoridades dijeron el domingo que estaban investigando el ataque contra los compradores y trabajadores en el supermercado, predominantemente de raza negra, como un posible delito federal de odio o un acto de terrorismo doméstico.

Payton Gendron, de 18 años, viajó unos 320 kilómetros (200 millas) desde su casa en Conklin, estado de Nueva York, hasta Buffalo para cometer el ataque, informó la policía.

Las autoridades federales siguen tratando de confirmar la autenticidad de un manifiesto racista de 180 páginas que fue publicado en internet, presuntamente escrito por Gendron, donde describió que planeaba sembrar terror entre todas las personas que no sean blancas ni cristianas y hacer que abandonen el país.

Las autoridades revelaron el domingo que agentes de la Policía Estatal de Nueva York acudieron en junio del año pasado a la escuela secundaria de Gendron tras recibir una denuncia de que él, entonces un estudiante de 17 años, había proferido amenazas.

Un miembro de las fuerzas de seguridad dijo el domingo a The Associated Press que Gendron había amenazado con perpetrar un tiroteo en la escuela Susquehanna Valley coincidiendo con la graduación. El agente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir en público la investigación.

El comisionado de policía de Buffalo, Joseph Gramaglia, dijo que Gendron fue llevado a una evaluación psiquiátrica que lo puso en un hospital por un día y medio, pero que no tuvo más contacto con las fuerzas del orden después de eso.