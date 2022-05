PPD pide al Contralor Electoral que abra nueva investigación contra Super PAC que impulsó a Pedro Pierluisi

El Partido Popular Democrático (PPD) someterá mañana una querella ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) con el objetivo de que el organismo fiscalizador reabra una investigación sobre la presunta coordinación entre el supercomité de acción política (Super PAC) Salvemos a Puerto Rico y la campaña del gobernador Pedro Pierluisi.

Según el secretario general del PPD, Ramón Luis Cruz Burgos, y varios de los abogados que trabajaron en la querella de ocho páginas, la declaración de culpabilidad del presidente y tesorero de Salvemos a Puerto Rico, Joseph Fuentes Fernández, junto al pliego federal que lo acompañó, proveen suficiente información para explorar la posibilidad de que el esquema ilegal de financiamiento del Super PAC haya estado coordinado con el comité autorizado del entonces candidato a la gobernación.

“Ya tenemos la evidencia establecida precisamente por la persona que se ha declarado culpable en el foro federal, en el ‘information’ donde establece la coordinación directa, todo lo que hizo, toda la comunicación, toda la coordinación entre el Super PAC y la campaña de Pedro Pierluisi”, expresó Cruz Burgos.

En la querella que se presentará ante la OCE se alude a que Jorge Dávila, director de campaña de la entonces gobernadora, Wanda Vázquez, sometió una denuncia el 28 de julio de 2020 sobre posible coordinación ilegal entre la campaña de Pierluisi y el Super PAC, pero que fue desestimada el 18 de septiembre ante falta de evidencia.

De inmediato, el contralor electoral, Walter Vélez Martínez, dijo a Metro que la oficina que dirige esperará por que culmine el proceso contra Fuentes Fernández en el Tribunal Federal, que citó su vista de sentencia para el 15 de agosto, antes de solicitar al Departamento de Justicia estadounidense que le refiera la evidencia utilizada en ese caso.

Si bien Fuentes Fernández se declaró culpable por un delito federal de ocultar información sobre la identidad de los donantes, Vélez Martínez reconoció que la coordinación entre comités sería una ilegalidad procesable en el foro estatal.

Vélez Martínez recalcó que para darle curso a la querella que estaría recibiendo mañana sería necesario que los querellantes –que en este caso son el presidente del PPD, José Luis Dalmau, Cruz Burgos y el exrepresentante Luis Vega Ramos– cumplan con los requisitos de umbral para este tipo de denuncia.

Vega Ramos, a finales de agosto de 2020, realizó un referido al Negociado Federal de Investigaciones solicitando que se investigaran “posibles violaciones penales al ‘Federal Elections Campaign Act’ […] a beneficio del candidato a la gobernación Pedro Pierluisi Urrutia, resultantes de los actos, recaudos y pauta publicitaria generados por el ‘Super PAC’ denominado ‘Salvemos a Puerto Rico’”, según se recoge en la querella que se someterá mañana a la OCE.

La querella “debe ser juramentada, que tengan propio y personal conocimiento, que se presente la prueba sobre la alegada irregularidad conforme a la ley. Una vez se presente, se evalúa”, dijo Vélez Martínez, quien confirmó que, al momento, la OCE no tiene activa ninguna pesquisa relacionada con posible coordinación entre Salvemos a Puerto Rico y el comité político del gobernador.

Al preguntársele si la OCE, ante la querella del PPD, podría tomar conocimiento de la documentación pública que se deriva del procesamiento de Fuentes Fernández, Vélez Martínez respondió en la negativa.

“Yo no he entrado en ese tipo de evaluación, número uno, porque yo no tengo la prueba. La prueba, sí públicamente ha salido información, pero oficialmente yo no tengo de fiscalía federal que me hayan enviado la prueba y me certifiquen que esa es la prueba que está bajo la jurisdicción federal. En ese sentido, yo no me voy a expresar ni voy a incidir en la investigación. Una vez los federales culminen la investigación y se procese a la persona, nosotros evaluaremos el asunto y de entender que tenemos que nuevamente abrir la investigación basado en la prueba que nos presenten, y si nos la dan, entonces la OCE reaccionará de conformidad con los documentos que podamos obtener”, expresó el contralor electoral.

¿Se sobrentiende entonces que la investigación de fiscalía federal continúa abierta?, se le preguntó a Vélez Martínez.

“Yo lo que he escuchado es lo que ha salido en la prensa. Yo no tengo información sobre eso, lo más que tengo es lo que han expresado, que hicieron una investigación sobre este asunto y que una de las personas, ‘Joey’ Fuentes, se declaró culpable y que el asunto se va a resolver en agosto 15, que se iba a ver la sentencia. Hasta esa fecha no tengo nada más. No sé si están en otro proceso de investigación”, recalcó el funcionario.

Vélez Martínez mencionó además que la OCE no tiene constancia de quiénes son las personas identificadas como Individuo 1, Individuo 2 e Individuo 3 en la acusación contra Fuentes Fernández.

El gobernador ha rechazado que el Individuo 1 –identificado en el pliego como un “socio” y “recaudador significativo” de Pierluisi– sea su cuñado Andrés Guillemard, al insistir que nadie involucrado con su comité de campaña, que dirigió su hermana Caridad Pierluisi, coordinó actividades con Salvemos a Puerto Rico.

El Individuo 2, en tanto, es el “secretario” de la Fundación Pro Igualdad y la Foundation For Progress, a través de las que se canalizaban algunos donativos a Salvemos a Puerto Rico, mientras que el Individuo 3 es un “consultor” y “abogado”. En el pliego se describen algunas comunicaciones por medios electrónicos entre Fuentes Fernández y las personas no identificadas.

Vélez Martínez explicó que para probar un caso de coordinación ilegal, según las pautas establecidas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Citizens United, es necesario que el PAC o Super PAC financie la propaganda política; que el anuncio tenga “fines electorales”; y que el contenido, modo, lugar o frecuencia de la campaña se hagan en común acuerdo con el comité del candidato. El último criterio también podría satisfacerse si el comité autorizado y el PAC o Super PAC comparten agencia de publicidad o personal creativo para el diseño de la propaganda.

De momento, el PPD no hará algún referido al Departamento de Justicia con relación a posibles delitos cometidos por Salvemos a Puerto Rico o el comité del gobernador Pierluisi, pero Vega Ramos sostuvo que “no hay razón alguna” para que la OCE no dé paso a una nueva pesquisa.

“Que le exija a ‘Joey’ Fuentes toda la información que le dio a las autoridades federales, que le exijan a las autoridades federales que identifiquen quiénes son el Individuo 1 y el Individuo 2 y que a esas personas que claramente son identificadas como parte de la campaña de Pedro Pierluisi se les traiga a declarar todo lo que saben”, planteó el exlegislador.

La querella del PPD está suscrita por los abogados y ex comisionados electorales de la colectividad Gerardo “Toñito” Cruz, Gerardo De Jesús Annoni y Guillermo San Antonio Acha.