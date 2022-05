Exenfermera es condenada a tres años de libertad condicional por error médico mortal

Una exenfermera de Tennessee, cuyo error de medicación mató a un paciente, fue condenada el viernes a tres años de libertad condicional, mientras cientos de trabajadores sanitarios se concentraban ante el tribunal, advirtiendo de que criminalizar este tipo de errores provocará más muertes en los hospitales.

Un juez estatal impuso la sentencia a RaDonda Vaught después de que ésta pidiera disculpas a los familiares de la víctima, Charlene Murphey, y dijera que siempre estará atormentada por su error. Vaught fue declarada culpable en marzo de homicidio por negligencia criminal y negligencia grave de un adulto discapacitado después de que administrara accidentalmente la medicación equivocada.

La jueza del Tribunal Penal de Nashville, Jennifer Smith, dijo que Vaught recibiría una desviación judicial, una forma de que los delincuentes de primera vez vean retirados sus cargos y eliminados sus antecedentes tras completar con éxito la libertad condicional. Los fiscales habían argumentado en contra de la desviación, aunque no se oponían a la libertad condicional.

La multitud de enfermeras que protestaban en el exterior aplaudieron, lloraron y se abrazaron tras conocer la sentencia. El alivio llegó después de que los trabajadores sanitarios pasaran horas bajo el sol y se aferraran a cada palabra de la larga explicación de la sentencia del juez, algunos enlazados en una cadena con las manos bloqueadas.

El hecho de que Vaught, de 38 años, se enfrentara a cualquier sanción penal se ha convertido en un punto de encuentro para muchas enfermeras que ya estaban hartas de las malas condiciones de trabajo agravadas por la pandemia. La multitud que se encontraba en el exterior escuchó la audiencia a través de los altavoces y aplaudió cuando algunos de los familiares de la víctima dijeron que no querían que Vaught fuera encarcelado.

“Conociendo a mi madre, por cómo era mi madre y demás, no querría que cumpliera ninguna pena de cárcel. Así es mamá. Mamá era una persona muy indulgente”, dijo Michael Murphey al tribunal. Sin embargo, el marido de Charlene Murphey sí quería que cumpliera una pena de prisión, según declararon sus familiares.

Vaught se disculpó con la familia en el tribunal, diciendo que las palabras nunca expresarán completamente su “remordimiento y dolor”.

“Estaré siempre atormentada por mi papel en su prematuro fallecimiento”, dijo. “Ella no se lo merecía”.

Al sopesar si conceder a Vaught la desviación judicial, Smith citó el remordimiento de Vaught, así como su honestidad sobre el error de la medicación.

Antes de ser sentenciada, Vaught se disculpó con la familia de Murphey si la discusión sobre los problemas sistémicos del hospital y el peligro de criminalizar los errores desviaba la atención de la muerte de su ser querido.

“Lamento que esta avalancha pública de apoyo a mi persona haya provocado que sigáis viviendo esto una y otra vez”, les dijo. “Nadie se ha olvidado de su ser querido, nadie se ha olvidado de la señora Murphey. Todos lamentamos horriblemente lo ocurrido”.

Después de que Vaught fuera declarado culpable en marzo, los trabajadores sanitarios empezaron a publicar en las redes sociales que estaban dejando la enfermería de cabecera por puestos administrativos, o incluso abandonando la profesión por completo. Dijeron que el riesgo de ir a la cárcel por un error ha hecho que la enfermería sea intolerable.

El viernes, los partidarios de Vaught llevaban camisetas moradas en las que se leía “#IAmRaDonda” y “Buscando justicia para las enfermeras y los pacientes en un sistema roto”, mientras escuchaban los discursos de otras enfermeras y partidarios. También guardaron un momento de silencio para recordar a Charlene Murphey.

Aleece Ellison viajó desde Texas para unirse a ellos. Enfermera de urgencias durante 14 años, dijo que rompió a llorar cuando Vaught fue declarado culpable.

“Nunca en mis 14 años me he sentido tan impotente”, dijo. “Esta podría ser yo”. Vino a Nashville para “hacer saber al mundo que criminalizar un error, un error honesto, no es una dirección que queramos seguir”.

Janie Reed, que vino en coche desde Memphis, dijo que se hizo enfermera profesional hace varios años porque “la cabecera se estaba volviendo peligrosa... Nunca había suficientes enfermeras”.

“Normalmente no hago cosas como ésta”, dijo sobre la protesta. “Es que me apasiona. Las enfermeras van a ir a la cárcel y va a morir más gente porque no denuncian sus errores”.

Vaught informó de su error en cuanto se dio cuenta de lo que había hecho mal: inyectó el fármaco paralizante vecuronio en lugar del sedante Versed a Charlene Murphey, de 75 años, el 26 de diciembre de 2017. Vaught admitió haber cometido varios errores que condujeron a la inyección fatal, pero su abogado defensor argumentó que los problemas sistémicos en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt fueron, al menos en parte, culpables.

En su intervención en la audiencia del viernes, Michael Murphey habló de los estragos que la muerte de su madre ha tenido en la familia.

“Estaba en el trabajo cuando todo esto tuvo lugar, así que no pude despedirme de mi madre. No pude darle un abrazo o un beso”, dijo. “Mi padre sufre todos los días por esto. Va al cementerio una o dos veces por semana. Va allí y llora. Tiene 83 años”.

Su esposa, Chandra Murphey, también testificó el viernes sobre cómo eran las cosas antes de que su suegra muriera.