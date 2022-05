Acusan al MVC de utilizar a manifestante para un “ataque político bajuno” contra el PNP

El subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, Gabriel Rodríguez Aguiló, junto al director político, José ‘Pichy’ Torres Zamora, denunciaron que el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) realiza un “ataque político bajuno” en contra de líderes del PNP, incluyendo al secretario general de la colectividad, Carmelo Ríos.

“Estamos viendo una campaña coordinada entre afiliados al MVC en contra de líderes del PNP y no lo vamos a permitir. Tanto que integrantes de ese movimiento hablan de que ‘son diferentes’ y lo que son es peores. Ahora están utilizando a Jadiel Torres, una persona que insultó con palabras soeces al Senador Ríos, con testigos y evidencia videográfica, para tratar de echar lodo, como siempre hace. Como dije, no lo vamos a permitir”, señaló Rodríguez Aguiló.

El pasado jueves, como a las 5:15 de la tarde, Torres acechó a Ríos gritándole, entre otras cosas, “vende patria” y “puerco”.

“Sabemos que miembros del MVC están trabajando con el asunto de Torres, no sabemos si las acciones de este joven fueron coordinadas para hacerle esto al senador Ríos; lo que sí sabemos es que lo están ayudando ahora abiertamente. Nosotros vamos a revisar todo y denunciaremos cualquier coordinación, porque el MVC no va a hacer en la prensa lo que no hizo en las urnas”, añadió el subsecretario General.

“Victoria Ciudadana juega política bajuna, se quejan de todo, atacan a todos, tratando de crear nombre, sin embargo, esconde la corrupción de su Representante (Mariana Nogales). Estoy convencido que si lo que hizo Nogales lo hubiese hecho un miembro del PNP, la cosa fuera diferente y estuviesen pidiendo la renuncia. Así que si alguien insulta como hizo Torres a un miembro electo de ese movimiento, ¿lo van a excusar? Claro que no. Es una asqueante doble vara”, sostuvo Torres Zamora.