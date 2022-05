Cantante puertorriqueña Elysanij debuta número tres en el género urbano

Dispuesta a convertirse en una leyenda del reggaetón y abrirse paso en un género dominado por hombres, la cantautora puertorriqueña Elysanij, lanza su nueva entrega discográfica “La Dulce y Ruda Melodía”, de donde se desprende el sencillo “Nena de Casa”.

“Lo que me llevó a adentrarme en el género urbano fue lo versátil que puedo ser. Nunca había tocado verdaderamente lo que es urbano. Sin embargo, las personas siempre tienden a compararme y a cuestionarse porqué con mi talento, no estoy a nivel de artistas de renombre en el género urbano. Entiendo, entonces merezco la oportunidad de que la comparación pueda ser válida. Para entonces, yo seguir demostrando mi talento, pero esta vez, con un proyecto urbano. También es otro campo del cuál quiero experimentar y quien sabe si mi gente me consagre en él, como en otros más. No tengo duda que vengo a aportar y a evolucionar dentro del género. Una mujer que se une al ambiente competitivo de una industria dominada por hombres y dispuesta a convertirse en una leyenda del reggaetón”, puntualizó Elysanij, adentrándose en el campo urbano y dispuesta a romper con estereotipos como el machismo.

“Nena de Casa”, primer sencillo de su segundo álbum de estudio, muestra una Elysanij con una imagen “Pop glamurosa, más brillante, empoderada y más femenina”. La intérprete logra brillar, como acostumbra. El tema lanza acompañado de un video con una producción sencilla, con la intención que la artista pueda demostrar su talento. El video fue grabado en Nueva York por la compañía Madmono Films.

Elysanij, recientemente logró estremecer y cautivar a todo público con su tema ¨Killing Me Softly¨, arrasando con los listados de popularidad de cientos de emisoras radiales alrededor de Puerto Rico y Estados Unidos. Tras este éxito, ha logrado

trascender en las comunidades puertorriqueñas en los Estados Unidos, con sobre 30 espectáculos sold out, en los últimos 8 meses. Siendo esto, algo que la distingue de entre otras exponentes de la nueva generación, que aunque parecen tener más audiencia en las plataformas digitales y grandes colaboraciones con otros pilares urbanos, no han logrado conectar con la audiencia, y así lograr presentaciones en vivo.

Actualmente se encuentra trabajando una de sus siguientes producciones junto a su padrino artístico el productor Emilio Estefan, a quien también se le conoce como “El Rey Midas de la música latina”.

Por su parte, Heroes Music, manejadores y disquera exclusiva de Elysanij apuestan a que la intérprete se convierta en la próxima estrella latina a nivel mundial.

“En Heroes Music estamos conscientes del diamante que tenemos en nuestras manos… y la responsabilidad es grande. También reconocemos que es una gran oportunidad tener una fémina tan talentosa la cual el mundo debe conocer… y de Puerto Rico! Es su turno! Muchos preguntan, ¿porqué aún no se consagra? Pero la realidad es que en el POP Latino, ¿desde cuándo no hay una Kany García?, ¿dónde está la Ivy Queen de la nueva generación urbana? Con respeto a todas las exponentes puertorriqueñas que también trabajan incansablemente, aún esa estrella de la nueva generación en Puerto Rico no tiene nombre y estamos trabajando duro para que pueda ser ELYSANIJ. Nos fortalece cada día más el ver como la aclaman para llenar ese espacio. También el interés en ascenso hacia nuestro proyecto, por parte de disqueras multinacionales. Por ahí va sin freno LA DULCE Y RUDA MELODÍA” manifestó Juan Luis Guzman, Presidente de Heroes Music.

El álbum “La Dulce y Ruda Melodía” el cuál contiene el primer corte promocional “Nena de Casa”, se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y el video en su canal de YouTube a partir de hoy 13 de mayo. A solo horas de debutar el álbum en la plataforma de Itunes, se posiciona en el número 3 en la categoría de Urbano Latino y en la posición número 6 de los Top Latin Albums.