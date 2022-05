Ponen a la venta terrenos aledaños a la Poza del Obispo en Arecibo

Un terreno aledaño a la playa de la Poza del Obispo fue puesto en venta según un anuncio publicado en una página local de bienes raíces.

Según se indica, un terreno con más de 30 mil metros cuadrados aledaños a la costa en Arecibo justo al lado del faro, se encuentran en venta por $1,350,000. En el anuncio también se indica el nombre de la profesional de bienes raíces que está encargada de la venta.

“Unique, strategic and beautiful piece of land in the Islote neighborhood of Arecibo. adjoining the lighthouse and historical park of Arecibo, la posa del obispo, surrounded by restaurants. 31,433 square meters with CR zoning (resource conservation). Ideal for inns, tourist villages, camping areas, museums, among others... Price $1,350,000. Call for guidance and more information”, lee el anuncio en inglés colocado en la plataforma Clasificados Online.

Como lee el anuncio, en el mismo se indica que los terrenos son “ideales para villas turísticas, áreas de acampar, museos entre otras actividades”.

Durante esta semana también salió un anuncio de la venta de la Isla Palomino al este de Fajardo, Puerto Rico.