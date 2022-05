Federales abren investigación sobre filtración de documento sobre cooperador en caso Wanda Vázquez

Las autoridades federales realizan una investigación interna sobre la filtración de un documento del Tribunal de Distrito de Puerto Rico sellado que contenía el señalamiento contra un posible cooperador en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez.

Según publicó el exfiscal federal, Osvaldo Carlo, en sus redes sociales las autoridades federales están investigando la filtración del documento que fue publicado en los medios de comunicación con la fecha de la vista de culpabilidad del posible cooperador quien sería acusado por corrupción.

En su escrito, Carlo, explicó que el documento estaba sellado por lo que sustraerlo para filtrarlo a una persona no autorizada es un delito grave.

“Un liqueo de información de un documento bajo la custodia de la secretaría de la corte federal está en la mirilla de los federales. Se trata de un documento ‘sellado’ que contiene el señalamiento de un aparente cooperador en el caso de Wanda Vázquez. Los documentos sellados no se pueden entregar a personas no autorizadas por el tribunal. El sustraer un documento sellado sin autorización de la corte es un delito grave”, escribió el licenciado Osvaldo Carlo.

Esta semana se publicó en medios de comunicación que para el día de hoy se llevaría a cabo una vista de alegación de culpa a nivel federal en nuevo caso de corrupción, sin embargo tras la publicación, la vista fue movida para la próxima semana. Se planteó que el documento estaba publicado en el sistema digital del récord del Tribunal Federal, pero según ha salido a relucir no era de acceso público.

En el día de ayer la exgobernadora, Wanda Vázquez, a través de su representación legal confirmó que se está preparando para ser acusada por las autoridades federales.

En entrevista con Telenoticias, su abogado, Luis Plaza estimó que su clienta sería acusada por un caso que describió como “técnico”.

“Yo no he cometido ningún delito, no he cometido ninguna conducta ilegal e incorrecta”, dijo la exgobernadora.

La defensa de Vázquez estaría proyectando algún tipo de movida de acusación para la próxima semana, según fuentes de este medio cercanas al equipo legal de la exgobernadora.