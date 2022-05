Departamento de Química de la UPR participa en el NSF 2022 STEM for All Video showcase

El Centro para el Avance de Experiencias de Investigación Híbrida para Estudiantes Subrepresentados del Departamento de Química de la Universidad de Puerto Rico- Río Piedras está participando en el NSF 2022 STEM for All Video showcase que se celebra del 10 al 17 de mayo en la plataforma en línea https://stemforall2022.videohall.com/ con el video titulado UPRRP MSEIP-Center for the Advancement of Hybrid Research, describe the initiative.

La Dra. Liz Díaz, directora del Departamento de Química de la UPRRP está a cargo de la presentación del video en este evento que es financiado por la Fundación Nacional de Ciencias. El video describe la iniciativa MSEIP-CAHREUS y los esfuerzos realizados para la la creación de un centro para el aprendizaje y la investigación a distancia así como la implementación de actividades que promueven la diversidad. Los objetivos principales de la iniciativa presentada en el video incluyen mejorar la retención y el éxito de los estudiantes en las áreas STEM, hacer que la investigación sea accesible a los estudiantes de las minorías, integrarlos en los esfuerzos híbridos de enseñanza e investigación de primera clase. El funcionamiento del Centro aprovecha la tecnología que promueven el aprendizaje en modalidades hibridas y provee a los estudiantes acceso a contenido científico, aplicaciones y herramientas de aprendizaje digital de alta calidad. Este proyecto es financiado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos bajo el programa MSEIP número de subvención P120A210035

La participación en este evento brinda a nuestro departamento la oportunidad de mostrar nuestro trabajo a escala mundial, y recibir retroalimentación de pares para mejorar nuestras iniciativas. El Showcase es una magnífica oportunidad para compartir nuestro trabajo y conectar con otros investigadores y educadores que están interesados en vías similares de investigación y educación. Así mismo participar en este evento aumenta la visibilidad de nuestros programas, aumentando la posibilidad de reclutamiento de estudiantes, facultad, así como nos abre las puertas a nuevas oportunidades de colaboración y financiación.

En su octava edición, el NSF Video Show case presentará más de 250 proyectos innovadores destinados a mejorar la enseñanza de la ciencia, la tecnología, las matemáticas, la ingeniería y la informática, que han sido financiados por la Fundación Nacional de la Ciencia y otras agencias federales. Durante los 8 días que dura el evento, se invita a investigadores, profesionales, responsables políticos y miembros del público a ver los vídeos cortos, discutirlos con los presentadores en línea y votar por sus favoritos. El tema del evento de este año es “Acceso, inclusión y equidad”. Las presentaciones en vídeo abordan la ampliación de la participación; el aprendizaje de STEM en entornos formales, informales, comunitarios y domésticos; el diseño y la aplicación de programas de STEM y CS; la investigación que informa sobre la enseñanza y el aprendizaje de STEM y CS; y la medición del impacto de los programas innovadores. En conjunto, las presentaciones cubren una amplia gama de temas que incluyen la ciencia, las matemáticas, la informática, la ingeniería, el ciberaprendizaje, la ciencia ciudadana, los espacios para los creadores, la ampliación de la participación, las experiencias de investigación, la tutoría, el desarrollo profesional, las NGSS y el tronco común.

Para apoyar el video que representa a la UPRRP pueden acceder el vídeo titulado UPRRP MSEIP-Center for the Advancement of Hybrid Research, describe the initiative, utilizando el siguiente enlace https://stemforall2022.videohall.com/presentations/2520 y votar por el compartiéndolo en sus redes sociales. La votaciones cierran el 17 de mayo de 2022