Charlie Delgado Altieri asegura sus campañas políticas “se desarrollaron dentro del marco de la legalidad”

El candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático, Charlie Delgado Altieri aseguró, en declaraciones escritas, que sus “campañas políticas a lo largo de 20 años se desarrollaron dentro del marco de la legalidad, siendo la más reciente, la de la Gobernación en el año 2020″.

“La Oficina del Contralor Electoral (OCE) determinó que tanto mi campaña como aspirante, candidato y la del Partido Popular Democrático (PPD) en el 2020 se efectuaron conforme a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en lo que respecta a las actividades financieras, administrativas y operacionales. No hubo un solo señalamiento de ese organismo regulatorio. Esa determinación del OCE demuestra lo que yo también afirmo, que mi campaña no estuvo relacionada en lo absoluto con un Super PAC creado para favorecer mi candidatura y que sus operaciones eran totalmente independientes a mi comité de campaña. En los pasados días y en los próximos estaré atendiendo asuntos de salud familiares, pero no voy a permitir que se hagan señalamientos infundados sobre mi campaña y que se trate de desviar la atención de los que sí cometieron actuaciones ilegales y le fallaron al pueblo puertorriqueño.”, leen las expresiones.

Esta mañana, el medio de prensa independiente Bonita Radio reportó que los federales investigan tanto la campaña de Vázquez como la de Pierluisi y la del aspirante popular a la gobernación, Charlie Delgado Altieri. Según Bonita Radio, las pesquisas tienen como elemento común a Bancredito Holding, una corporación bancaria con orígenes en Venezuela y que preside, Julio Herrera Velutini, que habría hecho donativos a Super Pac’s que de alguna forma respaldaban las aspiraciones políticas de Vázquez, Pierluisi y Delgado Altieri. Se estableció que la ley federal no permite donaciones políticas de extranjeros.

En febrero de este año, Las Noticias de Teleonce reportó que las autoridades federales investigaban sobre donativos de extranjeros en las campañas políticas en Puerto Rico.