Carmelo Ríos pidió orden de protección contra manifestante pero no se la concedieron

El senador Carmelo Ríos protagonizó un incidente con un manifestante del Campamento Resitencia que le expresó unas palabras a través de un megáfono en los predios del Capitolio de Puerto Rico.

Según relató el joven, este comenzó a manifestarse en los alrededores del Capitolio, cuando vio salir al senador Carmelo Ríos, continuó realizando comentarios a través de un megáfono. En un video publicado por el manifestante identificado como Jadiel Torres, se puede observar el momento en que este realiza comentarios y el senador llega con dos agentes de la policía.

“Póngase a trabajar por Puerto Rico, eso es lo que tiene que hacer, ponerse pa’ su número y ponerse a trabajar por Puerto Rico y dejar de robarse los chavos y poner se a actuar, ahora mismo están desplazando a las personas en Puerto Rico”, expresó el joven en el video.

En ese momento se ve al senador Ríos acercándose con dos agentes de la policía que se encontraban en el cuartel aledaño al área del Capitolio.

Sin embargo, según el senador expresó en su cuenta de Twitter, este asegura que mientras se encontraba dialogando con el exlegislador Jorge Colberg Toro el manifestante lo insultó.

En el programa Lo Sé Todo de WAPA TV, Carmelo Ríos aseguró que el manifestante le dijo “vende patria” y “puerco”.

Posteriormente, se reportó que la jueza que atendió el caso no encontró causa en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan tras las alegaciones de Ríos sobre supuestas amenazas de muerte. El propio Ríos explicó en el programa que también pidió una orden de protección sin embargo la jueza no se la concedió debido a que no se encontró un patrón de acoso por parte del manifestante.

El representante asegura que hará público el video en el cual asegura hay más insultos por parte del manifestante.