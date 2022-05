A Zoe Laboy “no le sorprende” posible acusación contra Wanda Vázquez

La exsenadora y quien fue secretaria de la gobernación durante la incumbencia de Wanda Vázquez, aseguró que no le sorprende la posible acusación a nivel que se podría dar en las próximas semanas.

“A mi me da mucha pena, pero yo no puedo decir que yo estoy sorprendida de lo que está pasando hoy. Lo siento y no me gusta, pero tengo que decir que ojalá Wanda Vázquez se hubiera dando cuenta de que las personas que tenía a su alrededor no eran las mejores”, expresó Laboy en entrevista con Radio Isla 1320.

En el día de ayer la exgobernadora, Wanda Vázquez, a través de su representación legal confirmó que se está preparando para ser acusada por las autoridades federales.

En entrevista con Telenoticias, su abogado, Luis Plaza estimó que su clienta sería acusada por un caso que describió como “técnico”.

“Yo no he cometido ningún delito, no he cometido ninguna conducta ilegal e incorrecta”, dijo la exgobernadora.

La defensa de Vázquez estaría proyectando algún tipo de movida de acusación para la próxima semana, según fuentes de este medio cercanas al equipo legal de la exgobernadora.