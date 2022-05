Pedro Pierluisi se expresa ajeno a presunta investigación federal sobre la campaña de Wanda Vázquez

El gobernador Pedro Pierluisi se expresó ajeno a la controversia que rodea a quien fuera su rival primarista, la exmandataria Wanda Vázquez, cuya campaña política alegadamente está siendo investigada por las autoridades federales.

“En realidad yo no tengo detalles sobre eso. No puedo confirmar esa situación, así que eso más bien le corresponde a otros comentarlo. En mi caso lo único que voy a decir es que el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Estados Unidos, las autoridades estatales y federales están haciendo su trabajo y no hay excepciones, pero yo no tengo constancia de que esa campaña esté bajo investigación, eso si acaso lo tendrían que confirmar los federales”, planteó Pierluisi a la prensa esta mañana.

El Nuevo Día reportó esta tarde, a través de fuentes anónimas, que John Blakeman Ortiz, un exfuncionario de administraciones penepés, habría aceptado declararse culpable a nivel federal por su participación en un esquema ilegal de recaudación de fondos para la campaña de Vázquez. Según el reportaje, la campaña se habría beneficiado de contribuciones realizadas por una persona extranjera, lo que está prohibido por ley.

Vázquez, supuestamente, habría impulsado cambios a las leyes bancarias para beneficiar a instituciones financieras extranjeras.

“Hay un programa en Puerto Rico, hay una ley y unos reglamentos que le aplican a las entidades bancarias internacionales y a las entidades financieras internacionales. Durante mi administración, que yo sepa, eso no se ha cambiado. Si hubo cambios anteriormente, habría que hacerle esa pregunta, por ejemplo, a la comisionada de instituciones financieras, Natalia Zequeira”, mencionó Pierluisi.

“Ella tiene que tener ese detalle, pero yo no lo tengo. Qué cambios, si alguno, se le hicieron a esa ley o a esos reglamentos en el pasado, antes de mi administración. Durante mi administración no se han hecho cambios a esa ley o esos reglamentos, dentro de mi conocimiento”, recalcó el primer ejecutivo.

En días recientes, el mandatario ha rechazado que su campaña haya incurrido en actos ilegales, luego de que un amigo suyo, Joseph Fuentes, se declarara culpable hace una semana de ocultar información de donantes a la Comisión Federal de Elecciones.

Fuentes creó el supercomité de acción política (Super PAC) Salvemos a Puerto Rico, que se financiaba a través de dos entidades sin fines de lucro fantasmas con la intención de esconder la identidad de los verdaderos donantes. Pierluisi ha negado que su comité político coordinara actividades o estrategias con el Super PAC, así como cualquier vínculo de su hermana y directora de campaña, Caridad Pierluisi, o el esposo de esta, el recaudador Andrés Guillemard, con la organización.