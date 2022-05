Miguel Romero da bienvenida a investigación de Justicia en su contra

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, dio la bienvenida a la investigación que realiza en su contra el Departamento de Justicia por sus presuntos vínculos con con la empresa JR Asphalt, compañía involucrada en esquemas de corrupción en varios municipios.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, confirmó el jueves que notificó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia inició una investigación preliminar contra Romero, y los legisladores, Jorge Navarro Suárez y Juan Oscar Morales Rodríguez, todos del PNP, entre otras personas.

“Como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, damos la bienvenida a cualquier revisión que las autoridades pertinentes quieran hacer de los procedimientos de subasta y otorgamiento de contratos en el Municipio de San Juan; el gobierno municipal colaborará gustosamente con toda evaluación que valide que los trámites se han manejado conforme a la ley”, sostuvo Romero en declaraciones escritas.

El alcalde de San Juan catalogó de “rutinaria” la pesquisa preliminar anunciada por el secretario de Justicia. “Estamos convencidos de que esa investigación preliminar validará lo que hemos dicho hasta ahora: que el Municipio de San Juan no otorgó contratos con JR Asphalt Inc. desde enero del 2021 cuando asumí las riendas como alcalde. En deferencia al proceso no emitiremos comentarios adicionales”, afirmó.

Argumentó que es objeto de una campaña política “de quienes no saben perder en una democracia”, en referencia a los excandidatos a la alcaldía de San Juan que radicaron una querella en su contra recientemente.