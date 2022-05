Más de 5 mil menores son maltratados anualmente en Puerto Rico

Según los datos que expone el “Perfil del Maltrato de Menores de Puerto Rico: Informe Interactivo 2018-2022″, más de 5 mil menores son maltratados anualmente, y se estima que por cada mil menores de 18 años en Puerto Rico hay 10 menores maltratados.

El gerente de proyectos estadísticos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, el Dr. Francisco Pesante, junto a su equipo de trabajo, estuvo a cargo del desarrollo técnico de este perfil que consiste en una plataforma digital e interactiva mediante la cual se organizaron estadísticas sobre el maltrato de menores en la Isla.

Entre las estadísticas disponibles se muestran la cantidad de menores maltratados por año, las tasas de maltrato, la distribución geográfica del maltrato, la distribución y magnitud de los tipos de maltrato, la relación del perpetrador, y el contraste de Puerto Rico versus otras jurisdicciones de Estados Unidos.

“El maltrato de menores es un grave problema social que afecta negativamente la salud e integridad física, mental y emocional de los niños, niñas y jóvenes menores de 18 años. Para erradicar este problema es indispensable contar con estadísticas completas y accesibles que sirvan de guía para programas de prevención y promoción basados en evidencia. Precisamente, este nuevo perfil provee esa información y estadísticas necesarias para comenzar a implantar soluciones”, aseguró el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, el doctor Orville M. Disdier.

Disdier explicó que se trata de una plataforma interactiva donde el usuario puede seleccionar distintos años, categorías, variables y hasta descargar los datos.

Se encontró que, en el 2021, los municipios con las mayores tasas de maltrato de menores (de una muestra de mil menores) fueron Ceiba (31.8), Humacao (23.3), Jayuya (21.7), Lajas (21.7) y Guayama (20.6). Mientras que las tasas más bajas fueron en Loíza (2.3), Florida (2.3), Lares (2.9), Naranjito (3.7), Morovis (3.7) y Culebra (3.7).

Los tres tipos de maltrato más predominantes son: negligencia (32.5%), negligencia emocional (32.3%) y negligencia educativa (14.8%). En cuanto al abuso sexual, las niñas son abusadas en mayor proporción (masculino, 18.4% y femenino, 81.6%).

En cuanto a la relación del o la menor con los perpetradores, en la mayor parte de los casos la madre biológica y/o el padre biológico son quienes cometen el maltrato.

Los datos secundarios del perfil se basan en datos del Departamento de la Familia, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, y el U.S. Department of Health and Human Services.

“El equipo del Departamento de la Familia ha trabajado para reforzar y crear nuevas estrategias que se enfoquen en prevenir y educar a la población para juntos poder combatir la violencia en todas sus modalidades”, explicó la secretaria del Departamento de la Familia, la Dra. Carmen Ana González.

Añadió que la lucha contra el maltrato es un asunto de corresponsabilidad y una lucha donde se deben unir todos los sectores para crear un frente que vele por el bienestar de las poblaciones más vulnerables.