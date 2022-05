Las caras de la deuda: nueva serie de perfiles en formato de podcast

El Día Internacional de los Trabajadores pareció pasar por debajo del radar este año en términos de militancia en la calle. Sin embargo, los empleados públicos en Puerto Rico batallan por justicia salarial, sobretodo en una coyuntura inflacionaria y con Planes de Ajuste a la Deuda aprobados que contemplan aumentos anuales en renglones como peajes, servicio de agua y otros.

En el marco del mes de los trabajadores, Metro inicia la publicación de “Las caras de la deuda”, un nuevo podcast narrativo que se dispone a perfilar a algunos servidores públicos, los efectos que han tenido en sus vidas las medidas de austeridad impuestas por una Junta de Control Fiscal y cómo se batallan en su diario vivir.

La entrega introductoria, que estrena hoy junto con esta historia, se enfoca en la clase magisterial del País. En el caso específico de los maestros, estos tuvieron que dar el salto para ofrecer clases virtuales y mantenerse trabajando al mismo ritmo que supone ofrecer cursos de manera presencial.

En el episodio inicial de la serie se presenta a Leonardo Ramos, un maestro de Estudios Sociales en la Escuela Herminia Rivera, ubicada en Bayamón. Las audiencias de Metro podrán acompañar al educador a través de una de sus clases.

Durante la conversación, Ramos devela los retos personales y económicos que ha tenido que enfrentar desde que comenzó a impartir clases como docente y los sacrificios que realiza para mantenerse a flote en medio de la recesión económica que ha experimentado Puerto Rico por casi dos décadas.

“Mi escuela es de escasos recursos. Muchos de mis estudiantes los cuidan los abuelos, o sea, los padres no están. En eso ahí hay muchas veces que nosotros no podemos ni planificar, porque no nos da el tiempo dependiendo de la situación”, explicó Ramos en el podcast al ser cuestionado sobre los preparativos que tiene que hacer para dar clases en medio de las otras responsabilidades que tiene.

Escucha esta primera entrega del podcast narrativo aquí:

“Yo, gracias a Dios, para bien o para mal, yo vivo con mis viejos. Yo no tengo tanto problema. Sí pago una renta y ayudo. Parte de mi cheque es parte de mis viejos y eso yo lo sé, además de que están mayores y hay que cuidarlos. Pero, mayormente a mí… Los chavos los tengo contados”, narró sobre los obstáculos que tiene que manejar con el salario base actual con el que cuentan los maestros.

Al momento de esta publicación, el salario promedio de un maestro equivale a unos $1,750 mensuales. Dado a esto y al aumento en costos de vivienda que se ha registrado en Puerto Rico durante los pasados meses, a principios de este año los educadores se tiraron a la calle para exigir un aumento salarial, que luego fue concedido por el gobernador Pedro Pierluisi, mediante fondos temporeros, pero con la promesa y un proyecto de ley para hacerlo permanente.

Por ahora, el aumento significaría unos $1,000 mensuales adicionales a partir de julio.

A los maestros le siguieron otras fuerzas laborales como enfermeras, oficiales correccionales y trabajadores sociales, lo que formó un embudo de reclamos con los que aún no se ha cumplido en su totalidad.

Las caras de la deuda es producido por este periodista, quien también produjo y narró la serie de crónicas en formato de audio Tiembla, que contó las vicisitudes que enfrentan los residentes del suroeste luego de los terremotos que iniciaron a finales del 2019.

En las semanas subsiguientes se presentarán perfiles de otros servidores públicos.

Análisis

3 Preguntas a: Martha Quiñones, economista y profesora de la UPR

¿Cómo afecta la inflación a la clase trabajadora del sector público?

—La inflación nos afecta a todos, pero de forma regresiva, pues afecta más a los que tienen menos, siempre es el más pobre el que sufre. La inflación es el aumento sostenido de los precios, en la canasta de bienes y servicios. Pero a todos hay unos elementos que nos afecta más: precio de la energía eléctrica, precios de los alimentos, precios de la gasolina que lo que hacen es subir en forma de espiral los precios. Hay algunos que alegan que es por el aumento en los salarios, pero la realidad que no, sí el aumento del salario tiene un efecto inmediato, pero son las otras variables que afectan más por ser consistentes y tener permanentemente efectos y que se lleva el salario. Cada día el salario da para menos.

¿Podrán los aumentos otorgados al momento o el plan de clasificación y retribución del gobierno servir a los empleados públicos para palear la inflación?

—Hay que hacer el plan de clasificación y retribución para retener empleados críticos en el Gobierno, pero debe tener los beneficios laborales y el plan de pensiones como era anterior y no en ese plan de ahorros 401 k que ofrecen, pues va a penalizar a los jóvenes que entren y los que están actualmente que no ven posibilidad en el Gobierno.

¿ Es real aspirar a salarios competitivos para evitar la fuga de servidores públicos a otros estados?

—Reclasificar y redistribuir salarios es urgente para retener a los mejores y poder enfrentar la inflación. Si queremos retener a los jóvenes debemos ofrecer unos servicios esenciales que no se contemplan y que ayudaría a retenerlos. Cuido de niños y adultos mayores gratis y de calidad. Un plan universal de salud y pensiones, así se distribuye los costos entre todos los patronos y eso reduce los costos, pero que sea de calidad.