Justicia revisa documentos para apelar decisión del tribunal a favor de Elizabeth Torres

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, mantiene su determinación de apelar la decisión en el caso que busca destituir a la delegada congresional Elizabeth Torres a quien acusan de no cumplir con su trabajo para buscar la estadidad en Washington.

En entrevista con Punto X Punto, de Metro Puerto Rico, Emanuelli dijo que aún se encuentran revisando el documento para apelar la determinación.

“Estamos trabajando en esa situación, estamos bastante adelantados, pero quisiéramos cotejar el trabajo que se ha realizado para entonces tomar una determinación final, pero las instrucciones para que se fuera trabajando en un escrito ya están dadas, lo que sucede es que me gusta como todo abogado examinar el escrito que vamos a radicar algo que sea sólido y que tenga probabilidades de prevalecer”, expresó en entrevista con Metro Puerto Rico.

Tras el fallo a favor de la delegada/cabildera congresional, el pasado 29 de abril, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que considera apelar la determinación del juez Anthony Cuevas de desestimar el recurso especial mediante el cual solicitó la destitución de Elizabeth Torres por su incumplimiento craso con los deberes y funciones del cargo para el cual fue electa.

El juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, desestimó el caso que radicó el Departamento de Justicia contra la miembro de la delegación por la estadidad en Washington D.C. tras petición de la defensa.

En la sentencia del juez Cuevas Ramos este indica que el recurso presentado por el Ministerio Público: “trata sobre una cuestión política en el cual los tribunales no deben inmiscuirse”.

Según el juez Cuevas Ramos, “De este Tribunal entender que no existe una delegación expresa sobre el proceso de destitución de un funcionario público, procederíamos a entrar en los méritos de la controversia y nos enfrentaríamos a un cul-de-sac. La prueba que presentaría el Gobierno para demostrar sus alegaciones debe ser sometida a un análisis objetivo mediante un standard evidenciario previamente establecido. La ley no contiene dicho standard. El texto de la Ley Núm. 167 no contiene parámetros que nos sirvan de guía para diseñar el curso correcto de acción objetivo jurídico, enmarcado en las doctrinas de separación de poderes, y justo, que cumpla con el debido proceso de ley. Esto significa que solo podríamos crear un estándar de prueba a base de nuestras interpretaciones personales de lo que deber ser un delegado congresional y qué significa “exigir que Puerto Rico sea admitido como un Estado de Estados Unidos”. Esto se pone en relieve cuando la controversia está enmarcada en un puesto electivo en el que el voto de aquellos que acudieron a las urnas puede ser afectado”.