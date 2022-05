Familiares de niña con hepatitis aguda de origen desconocido en la Isla piden ayuda

Amahia Milena Márquez Santos de dos años necesita de su ayuda luego que fuera diagnosticada como el primer caso en la Isla de hepatitis aguda de origen desconocido.

La menor es el caso que recientemente el Departamento de Salud había informado que se investigaba en la Isla y que fue notificado a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). La Organización Mundial de la Salud se mantiene alerta sobre este tipo de hepatitis desde principios de abril.

El secretario de Salud, Carlos Mellado, lo había informado al CDC “por cumplir con la definición para persona bajo investigación (PUI, en inglés): Ser menor de 10 años con elevados niveles de AST o ALT (>500 U/L) que tiene una causa desconocida para su hepatitis. El periodo de análisis para personas con estos criterios es a partir del 1 de octubre de 2021″.

La pequeña se encuentra en condición de cuidado en el Hospital Auxilio Mutuo en San Juan luego de recibir un trasplante de hígado que su cuerpo rechazó. Al momento se encuentra conectada a un ventilador y tiene comprometido un riñón. Le urge recibir otro trasplante, por lo que al momento se encuentra en una lista de espera.

Amahia recibió el hígado el pasado 4 de mayo tras ser sometida a una operación de más de ocho horas. “Las primeras 24 horas pues Amahia no presentó ningún cambio pero cuando empezaron a pasar las 30 horas, ahí empezó el cuerpo a rechazarlo”, explicó Neida Roldán, tía y madrina de la menor.

“Ella está bien comprometida, los médicos los que nos dicen es que ellos van paso a paso”, dijo.

Para determinar cómo se originó la enfermedad, los doctores esperan la patología del hígado de la niña. Se espera que los doctores puedan tener acceso a los resultados en los próximos días.

Las sospechas de que algo no andaba bien comenzaron el 21 de abril cuando la niña comenzó a experimentar una conjuntivitis alérgica y estreñimiento.

“En el caso de Amahia ella nunca presentó fiebre, diarrea, ni vómitos, ella lo que presentó fue una conjuntivitis alérgica y un estreñimiento. Cuando ella evacuaba, evacuaba una caca blanca que eso identificaba, según para los doctores que era signo de la hepatitis aguda de origen desconocido”, explicó Roldán.

Relató que acudieron en dos ocasiones al hospital Menonita de Cayey, municipio donde residen, y le hacían CBC, prueba de COVID y todo salía bien por lo que la enviaban de regreso al hogar. Sin embargo, el 1 de mayo la situación empeoró cuando mostró una seria debilidad.

“No tenía fuerzas, yo la veía amarilla y no me quería comer, cuando ella tiene un buen patrón de alimentos. De allí la doctora me dijo que el casito estaba un poquito feo porque tenía la bilirrubina bien alta.. y me dijo ella me dice ‘tiene hepatitis’, ¿pero de donde? Y me dice eso ‘es lo que hay que investigar’. Entonces cuando llegamos al Auxilio Mutuo, los doctores nos dicen que el hígado de ella no estaba funcionando, que la nena tenía hepatitis aguda de origen desconocido porque todos los laboratorios salen bien”, indicó.

Necesitan tu ayuda

A la niña necesita la donación de plasma y plaquetas, pues son necesarias cada seis horas. La donación debe ser realizada solo por hombres. Para sacar la cita para las donaciones pueden llamar al 787-467-8927.

De igual manera la familia solicita su ayuda para ir preparando el cuarto de la pequeña, que debe ser un campo esteril, así como para cubrir los medicamentos que deberá utilizar de por vida y que el plan no cubre en su totalidad. Unos de esos medicamentos alcanza los $10,000.

Los interesados en cooperar pueden hacerlo a través de la cuenta del Banco Popular 047-792-655 pro fondos Amahia M Márquez Sánchez.