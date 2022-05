En venta la Isla Palomino

El experto en asuntos digitales Juan Carlos Pedreira, reportó en horas de la noche de hoy, miércoles, que la Isla Palomino se encuentra en venta en Private Islands Inc.

“What could be better than taking possession of more than 87 tropical acres of Caribbean island paradise just off the coast of the Puerto Rico mainland? Doing so with the bonus of guaranteed income”, lee en inglés la descripción de la isla en la página en línea. “The property for sale is partially home to a hotel that brings in regular lease income each month, with 11 years remaining on its lease”, continúa.

Gran parte de la isla privada se alquila a El Conquistador Resort para actividades en la playa.

Private Islands Inc., se describe como “el principal mercado mundial de ventas y alquileres de islas privadas. Ya sea que esté en el mercado para comprar la isla de sus sueños o esté listo para vender su preciada propiedad, estamos 100 por ciento dedicados al mundo de las islas privadas”