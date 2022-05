Caridad Pierluisi asegura que no fue interrogada por las autoridades federales

Caridad Pierluisi, la hermana y exdirectora de campaña del gobernador Pedro Pierluisi, se desvinculó del supercomité de acción política (Super PAC) cuyo presidente fue convicto de tejer un esquema ilegal para recibir donativos, al tiempo que defendió los roles que tanto ella como su esposo, Andrés Guillemard, llevaron a cabo en el camino a las elecciones de 2020.

La ahora directora de la Oficina del Gobernador sostuvo que no fue citada por las autoridades federales mientras se investigaba el esquema que ideó Joseph Fuentes a través del Super PAC Salvemos a Puerto Rico, para el que se crearon dos empresas sin fines de lucro fantasmas que servían de conducto para los donativos. De esa manera, se esperaba poder mantener a los donantes reales en el anonimato, algo prohibido por ley federal.

“En ningún momento (los federales me entrevistaron)”, indicó Caridad Pierluisi a la prensa, al añadir que su esposo “tampoco” fue interrogado.

De esa forma, la exdirectora de campaña se hizo eco de las palabras del gobernador, quien ha asegurado que Guillemard ni algún otro colaborador de su comité político coordinó actividades o estrategias con Salvemos a Puerto Rico. Un reportaje del programa televisivo Rayos X, sin embargo, aseguró que el “Individuo 1″ que se nombra en el pliego acusatorio contra Fuentes es Guillemard.

Según el documento legal, el “Individuo 1″ era un “recaudador” y “asociado” del “Funcionario Público 1″, que a su vez se presume es el primer ejecutivo.

“Recuerda que lo que está trascendiendo son conjeturas, insinuaciones, la fiscalía federal no ha identificado a nadie. Claro que sí hablamos, pero es de que nosotros nunca hemos hecho ninguna coordinación de la campaña con ese PAC o cualquier otro PAC”, aseveró Caridad Pierluisi al cuestionársele si había conversado con su esposo sobre los reportajes periodísticos que lo vinculan al esquema de Salvemos a Puerto Rico.

La estratega política insistió que tiene la conciencia “súper tranquila” y que ayer, cuando evadió responder las preguntas de varios medios durante una actividad en un hotel de Isla Verde, lo hizo porque no se había “coordinado” con antelación.

“Yo lo que pasa es que eso no estaba coordinado. No me tocaba a mí. El gobernador a saciedad había contestado, porque mira que ha sido y siempre ha sido con la prensa, todo lo que ustedes preguntan él lo contesta. Yo no soy la secretaria de prensa ni un portavoz. Así que yo, en ese momento, no tenía por qué contestar. No es cuestión de evitar ni salir corriendo”, sostuvo hoy.

Dispuesta a rendir informes financieros

Ante la posibilidad de que la Legislatura avale una medida para obligar a que empleados de La Fortaleza que estén emparentados con el primer ejecutivo estén obligados a rendir informes financieros, Caridad Pierluisi respondió que, en su caso, no lo considera necesario porque en su función no incide sobre la administración de fondos públicos.

Sin embargo, mencionó que si el proyecto –actualmente bajo la consideración de la Cámara de Representantes– se convirtiera en ley, cumpliría con los informes.

“Yo no veo nada malo con hacer eso. Al revés, eso es un proceso que tiene que pasar en la Legislatura una ley. El problema es que también si lo hago yo lo van a tener que hacer todos los servidores públicos”, opinó la funcionaria.

El gobernador, tras finalizar una actividad en el Antiguo Casino del Viejo San Juan, sostuvo que desconocía los pormenores del proyecto. Como es su costumbre, mencionó que, de aprobarse en ambas cámaras legislativas, solicitaría la asesoría de las agencias pertinentes, en este caso el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), antes de determinar si lo convierte en ley.

“Cada cuál asume su responsabilidad. La Asamblea Legislativa tiene una responsabilidad y vamos a ver si se aprueba ese proyecto. Yo desconozco los detalles del proyecto. Obviamente, a mi hermana, antes de yo designarla como directora de mi oficina propia en La Fortaleza, consulté a la OEG y seguimos las guías que nos ofreció. Ella ha estado cumpliendo con esas guías”, dijo el primer ejecutivo.

“Yo tendría que evaluar el proyecto a ver si es prudente y razonable lo que hace. Uno no legisla por una persona en particular. Usualmente tú legislas a base de una situación y lo tienes que justificar”, añadió Pierluisi.

“Pongo las manos en el fuego”

El primer ejecutivo, por segundo día consecutivo, aceptó que Guillemard trabajó con su campaña, agregando que organizó varios eventos de recaudación de fondos, pero volvió a insistir que ningún miembro de su comité coordinó acciones con Salvemos a Puerto Rico.

“Pongo las manos en el fuego por mi comité y todos los que trabajaron en mi comité. No coordinaron con PAC alguno, incluyendo ese PAC. Esas querellas no prosperaron, saben por qué, porque no se coordinó. Este asunto, para mí, está finiquitado. Los federales ese PAC y dónde terminó ese asunto, en que se procesó por un delito de someter información falsa a la Comisión Federal de Elecciones”, indicó Pierluisi.

“Lo voy a decir en cualquier foro, y ante Dios, no se coordinó. Por más que insistan van a acabar en el mismo sitio”, recalcó el mandatario.