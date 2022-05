Cámara votará para presentar medida para que Caridad Pierluisi radique informes de ética

El representante popular, Orlando Aponte, confirmó que mañana, jueves, la Cámara de Representantes realizará una votación para que Caridad Pierluisi, la hermana del gobernador, radique informes de ética, reporta Radio Isla 1320.

La medida busca que las personas que sean parientes del gobernador y estén asignadas a su oficina rindan informes de ética, independientemente aleguen lo están haciendo de forma gratuita o voluntaria.

Aponte dijo que espera la medida cuente con los votos suficientes.

“En el día de mañana vamos a estar realizando una sección pública de consideración final, para atender esa medida. Esa medida busca que las personas que sean dentro de un cuarto grado o básicamente parientes del gobernador y que estén asignados a su oficina, tengan que rendir estos informes, independientemente de que aleguen que lo están haciendo de forma gratuita o voluntaria. En ese sentido espero que en el día de mañana se apruebe y yo no veo ninguna dificultad para que cuente con los votos suficientes de todas las delegaciones, excepto de la del PNP, que estoy seguro que le va votar en contra. No quieren que haya claridad en la oficina del gobernador y no quieren que se rindan informes de ética”, indicó en la entrevista con la emisora radial.