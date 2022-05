Betito Márquez presenta su plancha multipartita bajo el PNP en Toa Baja

El alcalde de Toa Baja dijo hoy que a través del proyecto “Toa Baja Visiؚón 2040, Revolución Llanera” busca atraer un 50% de toabajeños de distintas ideologías que se afilien al Partido Nuevo Progresista.

En entrevista con Metro Al Mediodía el ejecutivo municipal manifestó que como parte de la reoganización de los comité municipales, estableció que la inclusión de personas de distintas ideologías fuera un elemento de esa reorganización.

“Es gente que sabemos que está identificada con el proyecto que venimos revisando en Toa Baja. Son gente que no ha mirado colores para poder decir heme aquí presente para mejorar mi comunidad. Son gente que han validado el mensaje de que el huracán María, los terremotos y la pandemia no escogió ni popular ni pnp ni independentista, osea nos pasó por encima. Son gente que una vez pasados estos desastres, particularmente el huracán María, se unieron brazo a brazo, mano a mano para poder levantar nuestro municipio en Toa Bja”, añadió.

Aseguró que la plancha multipartita presentada precisamente ayer, no debe representar ningún malestar en la colectividad en la que milita porque las personas que decidan ser parte del modelo, deben afiliarse al Partido Nuevo Progresista.

Recalcó que sí expresó su descontento con el partido y había pensado en desafiliarse, pero que no dijo que lo haría. A raíz de la controversia que generaron sus expresiones, indicó que tuvo varias conversaciones con el senador Thomas Rivera Schatz, no así con el presidente del partido, el gobernador Pedro Pierluisi por entender que conoce su “línea de pensamiento en cuanto a la inclusión”.

Rechaza que sea una “mogolla” la integración de otros partidos

A los que consideran que las alianzas entre partidos son una “mogolla”, rechazó que sea así.

“Mi propuesta es una propuesta más o menos parecida, eso está abierto a interpretaciones y le dirán también que es un mogolla. La realidad es que no es una mogolla y la realidad es que esto no se puede tomar a la ligera. Tenemos que hacer ajustes y atemperarnos a estos tiempos. Yo respeto eso, pero funciona”, aseguró.

Comparó a los partidos con una empresa que necesitan establecer estrategias para continuar creciendo. Manifestó que los partidos que no busquen establecer alianzas están destinados a llegar a su tope de crecimiento.

“Que no le quepa la menor duda a nadie que eso es así. Estos son análisis que se tienen que hacer, análisis que hacen las empresas y en el carácter individual como individuos…”, apuntó.

No obstante, recalcó que contrario a otros partidos, el PNP es un partido de mayoría que lo que necesita son estrategias como su plataforma.

“Las estrategias para mantener ese crecimiento hay que atemperarlas, esos no son alianzas. Lo que es igual no es ventaja, nosotros podemos buscar una estrategia. Yo estoy seguro la mayoría del pueblo quiere la estadidad. Aquí nadie tiene la mínima duda de que eso es así, peor por qué no lo logramos, porque no nos ponemos desacuerdo acá y esa la excusa que usan los congresistas”, puntualizó.

“Tenemos que buscar estrategias para seguir sumando gente, fortaleciéndonos en estos tiempos que no es la década del 60… estructurando el camino hacia la estadidad”, añadió.