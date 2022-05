Pedro Pierluisi desvincula a su cuñado Andrés Guillemard de esquema ilegal con Super PAC

El gobernador Pedro Pierluisi afirmó hoy que su cuñado Andrés Guillemard no figura entre las personas mencionadas por el Departamento de Justicia estadounidense en el recurso de ‘information’ mediante el que se procesó criminalmente a Joseph Fuentes, con relación al esquema en el que ocultó la información de las personas que hicieron donativos al Súper Comité de Acción Política (Super PAC) Salvemos a Puerto Rico, que hizo campaña contra los rivales electorales del mandatario en 2020.

En el pliego, Fuentes, quien se declaró culpable de proveer información falsa a la Comisión Federal de Elecciones (FEC), es la única persona vinculada al esquema que se identifica por nombre. En el documento legal, también se hace referencia a los Individuos 1, 2 y 3, así como al Funcionario Público 1, que se presume es Pierluisi.

El Individuo 1 es descrito como un “recaudador y asociado” del Funcionario Público 1, y anoche el programa Rayos X aseguró, mediante fuentes anónimas, que se trata de Guillemard, esposo de Caridad Pierluisi, la hermana del primer ejecutivo y directora de la Oficina del Gobernador.

Caridad Pierluisi, a su vez, fue la directora de campaña de su hermano.

¿Usted le ha preguntado a su cuñado si es la persona mencionada en el pliego?, le preguntó Metro hoy al gobernador tras la actividad de inauguración de un hotel en Isla Verde.

“Ciertamente cuando yo digo que no hubo coordinación de mi comité (con el Super PAC) eso le aplica a todos los que tenían cualquier rol en mi comité de campaña, incluyéndolo a él. En cuanto a quiénes son los individuos que mencionó la información o el pliego acusatorio, son las autoridades federales las que pueden brindar esa información, no soy yo. Irrespectivamente de quienes sean esas personas, yo vuelvo y digo que no hubo coordinación alguna entre mi comité de campaña y ese PAC, por lo cual no hubo ilegalidad alguna”, aseguró el primer ejecutivo.

“En cuanto a las actividades del PAC en cuestión, ya las autoridades federales se expresaron al más alto nivel. El delito que se cometió fue el de proveer información falsa a la FEC y se está procesando. Eso es lo que puedo decir”, añadió Pierluisi, al delito por el que se declaró culpable Fuentes, de quien es amigo desde su época de universitario.

Caridad Pierluisi, quien también estuvo presente en la inauguración del hotel, rechazó responder a preguntas de la prensa. Al ser abordada por varios medios, la directora de la Oficina del Gobernador se marchó hacia uno de los vehículos oficiales, escoltada por personal de La Fortaleza.

El esquema por el que se procesó a Fuentes implicó la creación de dos corporaciones sin fines de lucro cuyo propósito era servir de conducto para donativos. Al ser las empresas las que nominalmente contribuían al Super PAC, los donantes reales permanecían en el anonimato, una práctica penalizada por el FEC.

Niega intercambio de favores

El mandatario, de otra parte, rechazó que las personas que donaran a su comité de campaña o a Salvemos a Puerto Rico se beneficiaran, como consecuencia, de contratos otorgados bajo su administración.

A la pregunta de si conoce personalmente a Marc Tacher, ejecutivo de Essential Insurance Services, una empresa que ha suscrito cuatro pactos con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el gobernante respondió que sí, aunque lo desvinculó de los contratos públicos.

“Conozco al señor Tacher. Socialmente y también sé que por mucho tiempo ha apoyado al PNP (Partido Nuevo Progresista) y a candidatos del PNP”, dijo Pierluisi.

Según el acuerdo de culpabilidad de Salvemos a Puerto Rico, Essential Insurance Services hizo donativos a las compañías sin fines de lucro fantasma el 18 de junio y 20 de octubre de 2020, por $100,000 cada uno.

“Nadie que ha donado a cualquiera de mis campañas lo hizo con la expectativa de recibir algo a cambio. Si tuvo esa expectativa, estaba errada, muy equivocada, porque yo jamás voy a permitir eso y no va a suceder. En cuando a lo que estas señalando, es imposible lo que señalas porque esos donativos, que se mencionaron en los medios, no que a mí me conste, no ocurrieron cuando yo era gobernador, ocurrieron cuando yo era era candidato a la gobernación, cuando no había asumido el cargo. Por definición es imposible que eso haya ocurrido”, puntualizó Pierluisi cuando se le indicó que la empresa de seguros había suscrito contratos con la AEE durante la época electoral.

Pierluisi, en tanto, rechazó que haya buscado asesoría legal en su carácter personal.

“En lo más mínimo. No he tenido que consultar a nadie y a mí ni tan siquiera se me han acercado ni se me van acercar. Es que es imposible por definición. Lo que yo estoy diciendo públicamente lo he dicho privadamente y es la verdad. Esto ya se investigó, se investigó en la FEC, se investigó ante el Contralor Electoral de Puerto Rico y ha surgido un caso federal y está bien claro lo que pasó con ese caso federal. El único delito que se detectó y se está procesando es el de proveer información falsa a la FEC”, dijo.

El gobernador expresó que, a lo largo de su carrera política, que se inició con la candidatura exitosa a la comisaría residente en 2008, “jamás” ha tenido acercamientos para ofrecer contratos a cambio de donativos.

“Jamás a mi nadie tan siquiera se ha atrevido a insinuar que yo le dé algo a cambio por un donativo. Jamás. Nadie se ha atrevido ni a hacerlo porque yo no propicio eso en lo más mínimo. Durante toda mi trayectoria política yo he dejado esto bien claro en el récord público y privado”, subrayó.