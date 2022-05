Papo Christian a Lisie Burgos: “Señora, ¿usted no se abochorna?, usted parece que le sirve al diablo”

El líder comunitario Roberto Pérez Santoni, mejor conocido como Papo Cristian, lanzó hoy fuertes críticas contra la legisladora del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, luego que en días recientes dijera que las mujeres deben ser responsables de su forma de vestir para evitar el acoso sexual por parte de los hombres.

Las expresiones de la senadora se dieron durante una vista pública en la Cámara de Representantes sobre el proyecto que busca tipificar como delito el acoso sexual callejero. Burgos dio el ejemplo de un supuesto caso en el cual ella asegura que el juez juzgó la manera de vestir de unas menores de edad y su madre al momento de determinar no causa por actos lascivos en contra de unas niñas.

¿Cuál es la senadora esta que quiere que las mujeres se pongan muchos trapos? Esa señora (Lisie Burgos) no se aborchorna. ¿Dónde diablo viven estas personas que nos están gobernando? Lo único que les falta es que levanten un altar y pongan imágenes en las iglesias -con el respeto que le tengo a Dios y a la virgen- para que cada vez que uno entre en el Capitolio se arrodille delante de una cruz, se persigne y entre a hablar con estos bandidos y bandidas. Señora, ¿usted no se abochorna?, usted parece que le sirven al diablo y no son hijos de Dios”, dijo durante una intervención en WKAQ 580.

El líder comunitario invitó a la senadora a vestirse como las musulmanas o monja y a respetar a los hombres y mujeres.

“Póngase la trapera esa. ¿Por qué usted no se viste como las musulmanas que las obligan, póngase todos esos trapos y no enseñe nada? Entienda el concepto de que a los hombres y a las mujeres hay que respetarlos”, dijo.

“Nadie tiene el maldito derecho de violentar el cuerpo ni el espacio de nadie. Vístase como le dé la gana. Los que tienen la mente ‘podría’ son los que miran porque los indios no se ponen ropa”, añadió.

De igual manera arremetió contra la senadora Joanne Rodríguez Veve, una de las autoras del Proyecto del Senado 693 que limita el aborto desde las 22 semanas de gestación.

“Y a la otra (Joanne Rodríguez Veve) la mujeres no son ningunas asesinas porque si a ti te violan 20 hombres y sales ‘preñá’, ¿qué decisión tú vas a tomar? ¿Y quién diablo son ustedes para estar condenando y diciendo lo que es pecado y lo que deja de ser pecado. Acaso no somos libres. ¿Quién se creen ustedes que son para condenar la gente al infierno o al cielo?. Buscones, fariseos”, señaló.