Inauguran el primer Residence Inn by Marriott de Puerto Rico

Residence Inn by Marriott de Puerto Rico. (suministrada)

A solo unos pasos de la playa de Isla Verde y a 5 minutos del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM-SJU), el primer Residence Inn by Marriott de Puerto Rico abrió sus puertas este miércoles.

Esta nueva incorporación a la cartera de Marriott International de 30 marcas es el primer hotel de estadías prolongadas de la empresa en Puerto Rico.

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, dijo que con el establecimiento se consolida la oferta turística de la isla particularmente en la zona metropolitana entre San Juan y Carolina.

“El crecimiento del sector turístico en Puerto Rico es testimonio de nuestra competitividad como destino. Interlink ha sido pieza clave en la expansión de nuestro sector hotelero y la llegada del innovador Residence Inn de Isla Verde con bandera Marriott es otro gran paso para continuar ampliando nuestra oferta en la Isla. El turismo es un pilar de nuestra economía y seguiremos incentivando proyectos como este por toda la Isla”, destacó Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.

“La entrada de este hotel al mercado local ofrece una excelente alternativa para estadías prolongadas, añadiendo 231 habitaciones al inventario, al tiempo que aumenta el atractivo de nuestra oferta y la aportación de la industria turística a la economía. Felicitamos a la empresa Interlink y a la bandera Residence Inn de Marriott por apostar al desarrollo hotelero en la Isla y su compromiso con Puerto Rico”, añadió.

Con una inversión de alrededor de 60 millones de dólares el nuevo Residence Inn by Marriott Isla Verde es un proyecto 100 por ciento local a cargo de Interlink, empresa de desarrollo, construcción y administración de propiedades. Interlink tine un historial que incluye una extensa cartera de desarrollos y proyectos de construcción y son socios de los hoteles: Sheraton Puerto Rico, The St. Regis Bahia Beach Resort, AC Hotel San Juan, Hotel El Convento, Hotel Palacio Provincial, Embassy Suites San Juan Hotel & Casino y el hoy inaugurado Residence Inn by Marriott Isla Verde.

A Interlink Construction, contratista general del proyecto, se sumaron múltiples subcontratistas y suplidores locales. El diseño arquitectónico del hotel y sus interiores estuvo a cargo de la firma Álvarez-Díaz & Villalón (AD&V).

Así también, el financiamiento local del provecto estuvo liderado por FirstBank y contó con la participación del Banco Cooperativo de Puerto Rico y la Corporación para el Desarrollo Hotelero.

Además, la hospedería cuenta con un equipo gerencial compuesto en su totalidad por profesionales locales de la industria de hospitalidad, el cual es dirigido por los hoteleros Sem Cuevas y Reynaldo Fernández de Highgate. Como engranado en el DNA de Interlink, este fue un Proyecto Verde, ecoamigable y sustentable, que tomó en consideración la eficiencia en electricidad y el consumo de agua; instalación de iluminación LED, entre otros. También, en el espacio que ocupa hoy el hotel en la Avenida Isla Verde y que era antes un lote de estacionamiento en desuso, se preservó una extensa arboleda frontal y se sembró una franja verde adicional con jardines de plantas tropicales.

“Nos sentimos muy entusiasmados y emocionados con la apertura del Residence Inn by Marriott Isla Verde, el primer hotel de su categoría en abrir sus puertas en Puerto Rico, y una nueva alternativa para la industria del turismo local. Como en cada proyecto de Interlink, el desarrollo de este hotel conllevó un proceso minucioso para asegurar la calidad en cada detalle y cumplir con nuestro objetivo de construir con la innovación y sustentabilidad como pilares principales”, dijo Federico Sánchez Ortiz, presidente y principal oficial ejecutivo de Interlink. Añadió que la nueva hospedería generará sobre 100 empleos directos, adicionales a los 350 empleos generados en su diseño y construcción.

“En la Compañía de Turismo de Puerto Rico continuamos firmes en nuestro compromiso de colaborar con nuestros socios de la industria para impulsar el desarrollo de la infraestructura turística del destino, por lo que celebramos la inauguración del Residence Inn by Marriott Isla Verde”, dijo Carlos Mercado Santiago, director ejecutivo de la CPR.

El nuevo hotel da la bienvenida a los viajeros de negocios, así como a familias, con un diseño y una arquitectura exclusivos que mejoran la experiencia del huésped con espacios abiertos para combinar relajación y disfrute, aprovechando al máximo su estadía.

Con una fachada contemporánea, el diseño del edificio maximiza el uso del espacio y recibe a los visitantes que ingresan desde el sur, mientras que el lado norte está construido cerca de la acera para enfatizar la transitabilidad del área.

El diseño del hotel se enfoca en la creación de espacios únicos y brinda una grata experiencia para caminar, al tiempo que formaliza la cuadra de la calle y crea oportunidades en Isla Verde.