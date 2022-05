“Hay asuntos que están fuera de nuestro control”: Gobernador dice no puede hacer mucho ante aumento de la gasolina

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que no hay muchas alternativas para mitigar el alza en el precio del diesel que tiene a algunos camioneros evaluando si detienen los vehículos.

“Hay asuntos que están fuera de nuestro control. Yo lo que sí he hecho es apoyar medidas como por ejemplo la reducción o la eliminación de una de las cruditas, por un periodo de tiempo 45 días, prorrogable por 45 días adicionales. También, como ustedes saben, en el pasado, accesar fondos federales para asistir a la Autoridad de Energía Eléctrica para tratar de mitigar un impacto en la factura de la luz. Cada vez que yo tenga recursos, voy a tratar de utilizarlos”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Habiendo dicho eso, hay cosas que están fuera de nuestro control, el costo de la gasolina, el costo de el diésel, realmente lo dicta el mercado, como bien lo ha dicho el secretario de DACO. Así que yo espero que se normalice la situación. En los últimos días hemos visto una baja. Esperemos que perdure. El secretario, de verdad que está haciendo su labor. Está velando los márgenes de ganancia en toda la industria de la gasolina y del diésel, para asegurarse de que no se aproveche nadie de esta alza indebidamente. Así que seguiremos. Seguiremos haciendo nuestro trabajo. Obviamente, yo me solidarizo con todo el que el que se queja con razón de un aumento en el costo de vida. Pero hay cosas que realmente están pasando, por ejemplo, en este caso por una guerra en Ucrania, que realmente no controlamos”, añadió.

Sobre el aumento en gastos que ha tenido la Administración de Servicios Generales (ASG) por compra de combustible y la deuda que por tal motivo tienen algunas agencias, el gobernador mencionó que están en el proceso de conseguir los fondos para atender la situación.

Al preguntarle si daría alguna instrucción a los jefes de agencia para que controlen los gastos innecesarios de combustible, Pierluisi Urrutia contestó que “bueno, esa es una medida sana de administración pública. Y sí, todos tenemos que actuar con razonabilidad y prudencia en el uso de fondos públicos. No debemos estar malgastando el combustible”.