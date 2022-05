¿Alianza entre el PIP y MVC? Dalmau asegura que tiene buena comunicación con Manuel Natal

El excandidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, ha estado en comunicación con el coordinador electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) para dialogar sobre varios asuntos que le competen al país y no descartó una posible “acción concertada” entre ambos movimientos de cara a las elecciones del 2024.

Dalmau indicó que ha hablado sobre varios asuntos con Natal como la defensa del medio ambiente, la situación actual del país y otros asuntos. Además, aseguró que tiene buena relación con el excandidato a la alcaldía de San Juan.

“Sí, he tenido conversaciones con el licenciado Manuel Natal hemos hablado sobre asuntos puntuales de estrategias sobre temas como lo que debe ser una reforma electoral, lo que debe ser asuntos de defensa del medio ambiente y lo que podrían ser en el futuro posibilidades de concertaciones, es decir acciones concertadas de cara al próximo comicio electoral, nada definido, nada establecido, hemos tenido conversaciones muy francas”, expresó Dalmau en entrevista con Jay Fonseca en Wapa TV.

“Yo tengo con Manuel Natal una excelente relación y comunicación, veremos a ver lo que dicta el futuro”, añadió.

Sobre si han discutido la posibilidad de endosos mutuos entre ambos políticos este indicó que al momento no ha habido ese tipo de conversación.

“No, no ha habido ese tipo de conversación, hemos tenido conversaciones abiertas sobre múltiples temas, yo tengo una relación de mucha apertura con el licenciado Manuel Natal en términos de comunicar asuntos que tienen que ver con lo que es la urgencia de Puerto Rico. Quedan dos años para las elecciones y yo sé que todo el mundo después que pasan las elecciones están ya imaginando qué va a pasar qué no va a pasar, yo entiendo eso”, expresó.

Del mismo modo, señaló que en el país la gente no está acostumbrada a ver comunicación entre dos políticos que piensen distinto, sin embargo, dijo que cree en la apertura y le dejó al tiempo la opción sobre si habrá una alianza entre el PIP y MVC.

“El tiempo dirá qué va a ocurrir para el contexto electoral...yo lo que te puedo decir es que tengo muy buena comunicación con Manuel Natal, no hay terceros, no hay intermediarios, no vamos a estar de acuerdo en todas las comunicaciones que tenemos pero de que hay esa franqueza y esa apertura la hay y no lo voy a negar. Puerto Rico no está acostumbrado a ver que se den comunicaciones con respecto a lo que son personas que pertenecen a otros movimientos políticos, yo creo en una apertura, en una concertación en la acción que tiene que ver con los asuntos inmediatos y veremos a ver si eso conduce a una concertación con respecto al proceso electoral”, expresó.

Sobre lo que Manuel Natal y Juan Dalmau sí han dialogado es sobre la propuesta para que se lleven a cabo elecciones abiertas en caso de una vacante por corrupción en lugar de una elección especial de un partido como ha ocurrido en Cataño, Guaynabo, Guayama y está por darse en Humacao y Aguas Buenas.

“El planteamiento que hemos hecho la semana pasada en cuanto a que cuando hay vacantes con alcaldes que han sido señalados por corrupción y abandonan su escaño debe haber una elección abierta y no debe ser monopolizada por los partidos que lo llevaron al poder”, expresó Dalmau.