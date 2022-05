Reclaman a Legislatura atender proyecto que regula industria de gomas usadas

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, solicitó la aprobación del Proyecto de la Cámara 700, medida del Ejecutivo, que busca atender la crisis del almacenamiento de neumáticos usados en Puerto Rico, el cual no ha recibido ninguna vista pública desde su radicación el 21 de abril de 2021.

“Muchas de las gomeras a través de la isla ya están repletas de neumáticos descartados nuevamente. Otra vez vemos las montañas de gomas acumuladas en diversas áreas. Sin embargo, la Asamblea Legislativa no ha querido actuar sobre este vital tema. Desde el mes de abril de 2021, más de un año atrás, la Cámara de Representantes tiene ante sí la solución (PC 700), sin embargo no han atendido la misma, inclusive, no se ha celebrado ni una sola vista pública en 13 meses. Mientras tanto las gomas siguen acumulándose”, dijo Aponte Hernández.

El PC 700 implementa la Ley de Estándares de Seguridad de Gomas y Neumáticos, la cual persigue reglamentar la venta y utilización de neumáticos, estableciendo unos estándares mínimos de calidad que deberán tener los gomas puestos a la venta. Además, impone al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas la responsabilidad de promulgar aquella reglamentación que se entienda necesaria para asegurar su efectiva consecución.

En Puerto Rico se descartan todos los días 18 mil gomas usadas, cifra que representa unas 4.7 millones de neumáticos al año.

“Hago un llamado al liderato del Partido Popular Democrático en la Legislatura a que le brinde una vista pública inmediata a esta medida que resulte en su eventual aprobación. La salud de nuestro pueblo se encuentra en riesgo. No quiero pensar que no se ha actuado porque la medida es del Ejecutivo con el fin de promover la acumulación de goma por razones político-partidista. Hacer esto sería atentar contra la salud de la ciudadanía”, añadió el líder estadista.

Entre los efectos del almacenamiento de neumáticos en la intemperie se encuentran la posibilidad de incendio, la propagación de mosquitos como el aedes aegypti, transmisor de los virus del dengue y chikungunya, su biodegradación es mucho más prolongada; además de servir como eje para la creación de vertederos clandestinos.