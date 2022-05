Narmito dice que la elección en Guayama la ganaron los “colmillús”

Luego de salir derrotado en la contienda por la alcaldía de Guayama, el representante Luis “Narmito” Ortiz aseguró que la misma la ganaron los “colmillús”.

Esto luego de que se le indicara en entrevista con WKAQ 580 que tanto él como el presidente de la Cámara Rafael “Tatito” Hernández no habían salido favorecidos en la contienda contra el candidato electo O’Brain Vázquez quien se dice era apoyado por el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau.

“Yo me puse disponible para mi pueblo y el pueblo decidió (sic.)”, dijo el representante.

“Ganaron todos los colmillús, pero ganó Tatito porque me retuvo en la Cámara, ese es mi decir...en los partidos siempre existen y en el Partido Popular existen, yo siempre he corrido en contra de toda la maquinaria y en esta me ganaron”, expresó en la entrevista.

O’Brain Vázquez Molina, se proclamó en la tarde del sábado alcalde de Guayama, al entender que lleva una ventaja sobre sus contrincantes del 47 por ciento de los votos.

Vázquez Molina con 16 de las 21 unidades escrutadas es favorecido con el 67 por ciento de los votos durante la elección especial celebrada por el Partido Popular Democrático para llenar la vacante de alcalde del municipio.