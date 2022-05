Hacen llamado a buscar alternativas ante aumento en el costo de la gasolina

Camioneros hacen un llamado al gobierno a tomar medidas preventivas y buscar vías alternas más allá de la moratoria en “la crudita” ante el aumento en el costo del combustible, según reporta Telenoticias.

Actualmente, el diesel está 70% más caro debido al conflicto entre Ucrania y Rusia.

“Yo le echaba $100 y llenaba el tanque. Hoy le echo $100 y hace un cuarto”, confesó Edwin Marrero del Frente Amplio de Camioneros.

De acuerdo al noticiario, los camioneros temen ocurra una posible crisis ante la escasez de combustible que afecte la cadena de distribución y generación de energía.

“La cadena de distribución ya ha detenido camiones, no porque quieran hacer un paro, porque entendemos es un problema mundial. Lo que pasa es que ya no es costo efectivo manejar un camión de tu propiedad, porque no te da el dinero para costear los gastos”, aseguró Marrero en la entrevista.

Entre las alternativas de prevención que los camioneros consideran el gobierno debe implementar son: solicitar al Congreso una moratoria en las leyes de cabotaje y que se unan esfuerzos entre la Autoridad de Energía Eléctrica y los mayoristas de gasolina para así bajar el costo.

Aunque el gobernador Pedro Pierluisi firmó la resolución que establece una moratoria de 45 días en el pago de ‘la crudita’ a la gasolina y el ‘diesel’, esta aún no se ha implementado.

“Si yo fuera el gobernador, vetaba el proyecto. Esa economía no va a llegar al pueblo, eso se va a quedar en los cinco mayorista del país”, señaló Marrero.