Felipe Gómez Martínez se queda como ancla de NotiCentro Fin de Semana

El veterano periodista Felipe Gómez Martínez firmó un acuerdo multianual con Wapa Televisión y oficializó su rol como presentador de las Ediciones de Fin de Semana, junto a Sylvia Verónica Camacho.

“Agradezco inmensamente a Wapa TV por ofrecerme esta nueva oportunidad para continuar ofreciendo el periodismo de calidad que el público merece. La oferta de ancla de fin de semana, así como el acuerdo multianual, lo considero un reconocimiento al esfuerzo y dedicación demostrado desde que me integré al extraordinario equipo de profesionales de NotiCentro en el 2018. Este nuevo reto me produce un gran entusiasmo, y lo asumo con el compromiso y verticalidad que me ha caracterizado en mis 38 años de servicio al pueblo a través del periodismo”, expresó Gómez Martínez.

La Edició de Fin de Semana se transmite los sábados y domingos a las 5:00 pm por Wapa Televisión y Wapa América.

Su verticalidad y pasión por el periodismo le han hecho merecedor de múltiples reconocimientos y premios otorgados por los gremios periodísticos del país. De hecho, en el 2019, la filial puertorriqueña del Colegio Dominicano de Periodistas le dedicó la Semana de la Prensa, destacando su ética, dedicación y reputación.

“Para nosotros, contar con Felipe es un orgullo. Su capacidad para cubrir temas variados con profundidad y su alto sentido de la ética en la profesión, lo reafirma como un miembro valioso para NotiCentro y un referente para las nuevas generaciones del periodismo. Estamos contentos de fortalecer nuestro compromiso con él, pues Puerto Rico y la diáspora se benefician”, dijo Rafael Lenín López, vicepresidente de Noticias.

Gómez Martínez también es el presentador del programa “En Una Semana”, donde le presenta al televidente un resumen de las noticias de mayor impacto acontecidas durante la semana. El espacio, se transmite los sábados a las 10:30 pm, y a partir de esta semana tendrá una presentación renovada, más ágil y dinámica de la mano del editor y productor Rudy Matta.