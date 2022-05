Representante asegura juez juzgó manera de vestir de una madre y sus hijas para determinar “no causa” en caso de actos lascivos

La representante Lisie Burgos del Proyecto Dignidad (PD) adjudicó responsabiliad en la forma de vestir de las mujeres ante el acoso callejero que podrían recibir por parte de los hombres en una vista pública el pasado viernes.

Sus expresiones fueron similares a las realizadas esta mañana en entrevista con Radio Isla 1320. Las mismas fueron hechas durante su turno en la vista pública que discute el proyecto del Senado 326 de la senadora Ana Irma Rivera Lassen que busca que se tipifique como delito el acoso callejero.

“Yo como mujer puedo decirlo, nosotros salimos a la calle, yo salgo todos los días y yo no salgo con miedo, yo voy al supermercado, yo voy a plaza, yo voy a todos los sitios, pero yo me garantizo que cuando salgo de mi casa, yo me vista apropiadamente para evitar que me acosen en la calle, no es que no se pueda dar, pero por lo menos hay una responsabilidad de parte de la mujer de también cuidarse, porque si yo salgo a la calle mostrando todo y obviamente hay alguien que no tiene filtro puede decirme algo, hasta dónde la persona, la mujer tendrá también su responsabilidad en el momento que acose a alguien y yo soy abogada de profesión y he visto casos.

La representante fue más allá y dio el ejemplo de un supuesto caso en el cual ella asegura que el juez juzgó la manera de vestir de unas menores de edad y su madre al momento de determinar no causa por actos lascivos en contra de unas niñas.

“Recuerdo un caso de actos lascivos que ese acto lascivo y era hacia unas menores, el juez determinó no causa, pero en la forma que estaba vestida la mamá y estaban vestidas las menores que parecían mujeres en miniatura yo creo que eso fue a la mente del juez en el momento de tomar la determinación. Osea son muchas cosas que tenemos que analizar antes que cualquier silbido...lo voy a acusar, porque así también los hombres podrían acusar a las mujeres”, añadió.

Durante el día de hoy la representante realizó expresiones similares en la entrevista radial que han provocado reacciones de otras funcionarias públicas de los otros partidos.