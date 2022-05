Quieren persuadir a “Betito” Márquez para que no abandone la Palma

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos Santiago dijo el lunes que intentará persuadir al alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez para que se quede dentro de las filas del partido azul.

“Lo voy a llamar el día de hoy. Lo llamaré en calidad de amigo, de secretario y de senador de distrito. Si hay algo más que podamos hacer… Pero ya el condimento que es su hijo, a quien yo he tratado de reclutar no de ahora, de antes, como parte de la juventud porque él es estadista, de todo el PNP, es muy influyente en él y Beto tiene un municipio donde su infraestructura política, por primera vez en el PNP, yo tengo gente en ese comité municipal del PNP de Betito Márquez, gente que no es del PNP. Son líderes populares que creen en él”, dijo Ríos Santiago en NotiUno.

“Quizás esa influencia de ver gente de otros partidos, le pasa mucho a los alcaldes, que entran y de momento en ese comité se creen que hay una sinergia de sí, somos estadistas, somos PNP, pero estamos colaborando con todo el mundo como si fueran cooperativistas, pues puede quizás ser la frustración de él”, añadió.

El primer ejecutivo municipal de Toa Baja anunció su intención de desafilarse del Partido Nuevo Progresista al sentirse frustrado con el liderato de esa colectividad, según lo expresó a esa misma estación.