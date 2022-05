Mujer finge embarazo y roba el bebé de una amiga

Una mujer de 42 años fue detenida luego que se robará el bebé de 10 días de vida de una amiga, tras fingir durante meses que estaba embarazada.

Según consigna Clarín, el hecho ocurrió en la localidad de Ezeiza en Argentina el pasado lunes, cuando María Esther se levantó para ir a amamantar a su hijo.

Al llegar a la pieza, no pudo encontrarlo. Al principio, creyó que se trataba de una broma de sus otros tres hijos. Tras darse cuenta que no, fue hasta la casa de su madre, quien vive cerca, pensando que quizás ella lo tomó. “Le pregunté si lo había traído y me dijo que no”, señaló en diálogo con medios de comunicación.

Los fines de semana pasa del quirófano a su otra pasión, la que aprendió a los 6 años cuando vendía a...👇https://t.co/tyQfZ5u9uQ — Publimetro (@PublimetroChile) May 9, 2022

El bebé tenía un gorrito blanco con pintas verdes, lo cual fue clave en la búsqueda del menor. Esto debido a que un vecino vio a una mujer que iba con un lactante que tenía una prenda con dicha descripción.

En ese sentido, vio a una desconocida que iba con un pequeño. “Señora, se le cayó el gorrito al bebé”, le señaló. “No importa, voy al hospital”, le respondió la mujer, la cual salió corriendo.

Esto generó sospechas en el vecino, hasta que al destaparse lo ocurrido con María Esther y ver la foto del hijo de la mujer, se dio cuenta que era el mismo lactante.

El descubrimiento

Ante esto, la madre realizó la denuncia por la desaparición de su hijo, y cuatro horas después lograron dar con él. ¿Dónde estaba? En la casa del hermano de una amiga de ella, identificada como Rosa Barreto, a la cual conocía hace 16 años.

“Ella sostenía que había dado a luz. Amadeo estaba frío y todo sucio en una pieza. Después de todo el caso, el bebé está bien y tranquilo, gracias a Dios”, relató María Ester a TN.

De igual manera, la mujer relató que su supuesta amiga había planificado todo, indicando que no se veían hace mucho tiempo, hasta que un día apareció en su casa cuando ella estaba cerca de dar a luz.

“En la comisaría me dijeron que venía siguiéndome de hace rato. Ella apareció después de muchos años en mi casa cuando estaba embarazada de 7 meses y medio y volvió a los 8 para pedirme un favor”, expresó.

El favor que quería era pedirle la ecografía, ya que quería mostrarla en su trabajo para así no ir más a trabajar. En ese sentido, aseguró que tenía 4 meses de embarazo.

“Le toqué la panza y la felicité. A su familia le dijo que estaba de ocho meses, igual que yo”, manifestó.

Baby shower y tatuaje

En tanto, Rosa Barreto había engañado también a su propia familia y a la de su novio.

En ese sentido, su suegra incluso realizó un baby shower para celebrar lo que sería la llegada del hijo que supuestamente esperaba la mujer.

Según consigna Infobae, el novio de la mujer incluso se tatuó el nombre que iba a recibir su hijo, por lo que la policía estima que también fue engañado por Rosa.

Embarazo falso, baby shower y un tatuaje: la insólita trama detrás del robo de un bebe en Ezeiza | Por Martín Candalaft https://t.co/qjnQXkfqXV — infobae (@infobae) May 4, 2022

“Creemos que fue engañado por ella. No tenemos elementos todavía para deducir que fue cómplice del robo”, señaló uno de los investigadores.

“No sabemos aún por qué lo hizo, quizás por celos a su amiga o por algún conflicto con su pareja. Pero lo cierto es que les hizo creer a todos que ella también estaba embarazada”, agregó.

La investigación

Al momento del hallazgo del bebé, la mujer se encontraba en la casa de su hermano, por lo que ambos fueron detenidos. Sin embargo, posteriormente el hombre fue liberado ya que creía que el lactante era su sobrino recién nacido y que lo había llevado su hermana para presentárselo.

En dicho lugar, Rosa habló en todo momento del menor como “su hijo”. Tras esto, la policía allanó la casa de la mujer, encontrando una cuna y varios objetos y prendas para recién nacido.

Además, estaba el novio de la mujer, quien mostró incluso el tatuaje que tenía en el brazo con el nombre de quien creía que iba a ser su hijo: “Ian”. También encontraron la ecografía, que María Ester había prestado a su amiga y las fotos del mencionado baby shower.

Finalmente, la investigación de la policía logró determinar que el bebé era el hijo de María Ester, por lo que fue devuelto a su madre. Mientras que Rosa es la única detenida y se negó a declarar ante los policías.