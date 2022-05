Alcalde de Toa Baja ha ponderado desafiliarse del PNP

El alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez García admitió el lunes que está frustrado con el Partido Nuevo Progresista (PNP) y que ha considerado desafiliarse de la colectividad.

Según Márquez García, su molestia tiene que ver con la manera en que la colectividad ha manejado la búsqueda de la estadidad para Puerto Rico, los casos de corrupción en la que varios alcaldes han sido arrestados por las autoridades federales y la situación general que enfrenta el país.

“No le puedo tirar todo el proceso a la institución, pero te tengo que ser honesto y he ponderado desafiliarme”, dijo el alcalde en entrevista radial (NotiUno).

“He considerado correr de forma independiente y que el pueblo decida, punto. Yo entre al Partido Nuevo Progresista como un instrumento que permite lograr llegar a lo que es la estadidad que es lo que yo creo es lo mejor para Puerto Rico, pero a través del tiempo es una cosa y otra. Yo estuve 8 años en la Legislatura, ya voy para 8 años en la alcaldía”, añadió.

No obstante, el alcalde insistió en que no ha tomado una decisión definitiva sobre el particular.

“Con una planificación bien articulada, con la agenda de país, con una agenda de eliminar la colonia, pues tenemos que ponernos de acuerdo para como lo vamos a hacer. Y hay talento extraordinario en el Partido Nuevo Progresista. Lo que pasa es que, de nuevo, el elemento del poder pues también ciega y es ahí donde tenemos que trabajar”, mencionó.

A juicio del alcalde, se debe cambiar el modelo de democracia representativa a uno de democracia participativa, en el cual los ciudadanos intervengan directamente en la aprobación de la política pública, para lograr puntos de convergencia.

“Y la gente va a decir: ‘yo no me meto en la política’, pues si no te metes en la política, la política se mete en tu casa, porque es lo que ha estado a través del tiempo todos los días”, sostuvo.