Estudiante boricua del RUM es admitida en Cornell Univeristy

La joven universitaria Yareliz Rivera Martell, quien cursa su cuarto año de bachillerato en Ingeniería Química en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), fue admitida a un importante internado en Cornell University, una de las instituciones universitarias más competentes en el mundo. Para lograr esta hazaña, esta estudiante caborrojeña participó en un reñido proceso de selección, en donde solo se escogieron doce de todo Estados Unidos y resultó la única alumna de la institución mayagüezana.

“Fui seleccionada para participar en una experiencia educativa en el verano sobre Ciencia de Alimentos. El programa se titula Food Science Summer Scholars Program, donde me integraré a una investigación bajo la mentoría de una estudiante de doctorado y una profesora de la facultad de Cornell. La investigación estará relacionada con el desarrollo de enzimas inmovilizadas para transformar residuos alimentarios en nuevos ingredientes. Además, tendré la oportunidad de visitar industrias alimentarias y tomar diferentes talleres. El internado comienza el 6 de junio de este año y tiene una duración de 10 semanas”, expresó la colegial, quien también realiza una concentración menor en Ciencia y Tecnología de Alimentos, disciplina en la que espera completar estudios a nivel graduado.

Según Rivera Martell, la preparación adquirida a través del sistema de enseñanza pública del país, tanto a nivel escolar como universitario, ha sido fundamental para alcanzar sus metas. En el 2018, esta colegial obtuvo excelencia académica cuando se graduó de la escuela superior Lola Rodríguez de Tió.

“La educación que he obtenido en el Colegio, me ha encaminado a descubrir qué es lo que realmente me gusta a nivel profesional y a desarrollar importantes destrezas que me servirán de ayuda durante mi internado. Igualmente, durante mis años de estudios he conocido profesores ejemplares que me han motivado a solicitar oportunidades como esta. Estoy muy emocionada y agradecida de ser parte de este internado. Sin duda, será una experiencia inolvidable”, afirmó.

Por su parte, el doctor Agustín Rullán Toro, rector del recinto mayagüezano de la UPR, felicitó a Rivera Martell, por lograr admisión a un programa educativo sumamente competitivo y de envergadura a nivel académico.

“El Colegio de Mayagüez se caracteriza porque preparamos a profesiones para los escenarios más retantes, así que cuando admiten a un estudiante del Recinto en una plataforma tan prestigiosa como esta, es un orgullo para todo Puerto Rico. Mi admiración para nuestros embajadores que son reclutados para las experiencias formativas de excelencia dentro y fuera del país. Formar seres competentes y dinámicos es lo que nos distingue como colegiales”, puntualizó.

Una vez culmine sus estudios en el RUM, Rivera Martell aspira a completar un grado de maestría con el propósito de aportar al desarrollo y procesamiento de alimentos para asegurar la calidad nutricional y que sean seguros para el consumidor. Además, agradeció a las profesoras María L. Plaza Delestre y Jessica Torres Candelaria, quienes la estimularon a presentarse a la convocatoria.