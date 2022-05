El SME Digital & Innovation forum regresa de forma presencial

Las conversaciones actuales de la industria de mercadeo, publicidad y digital giran en torno a Metaverso, NFT y un nuevo mundo sin cookies, temas que dan forma al programa del 2022 SME Digital & Innovation Forum. Organizado por la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME) el evento regresa de forma presencial el jueves, 12 de mayo de 2022 al Centro de Convenciones de Puerto Rico.

“Seleccionamos como lema: Permanent Beta para hacer alusión a ese estado beta permanente mediante el cual las marcas deben ajustar estrategias y nuevos puntos de contacto para llegar al cliente. Ese ajuste de estrategias requiere entender los cambios del mercado, por lo tanto, el contenido educativo del evento girará en torno a innovación, tendencias y oportunidades del Metaverso, Gaming, tecnología de los NFT, Web 3.0 y comercio digital, así como la madurez digital de las empresas y un nuevo mundo sin cookies. Además, presentaremos los hallazgos más recientes del 2022 Puerto Rico Digital Trends Study con nuevos datos acerca del uso de criptomonedas, Gaming e interacción en comunidades sociales, y se anunciarán los ganadores de los 2022 SME Digital Awards,” expresó Edgardo M. Rivera, director del Comité Organizador.

Para dar inicio con datos relevantes para todos los sectores del país, a las 9:00 a.m. Anitza M. Cox, directora de Análisis y Política Social de Estudios Técnicos, presentará un resumen del 2022 Puerto Rico Digital Trends Study, estudio pionero en explorar las tendencias y cambios en el comportamiento digital del consumidor en Puerto Rico. Seguida por un livestream desde Hong Kong con Gavin Cheng, CEO de DDB FTW Worldwide, quién en su charla Multi-World Marketing: Brand Relevance for Gen-Z and Beyond se enfocará en como las marcas deben insertarse en múltiples mundos virtuales al contar con billones de personas conectadas.

Luego, el puertorriqueño Ervin Flores, SVP, Retail and Consumer Goods en Salesforce, hablará acerca de El futuro de las tiendas post pandemia, compartiendo tendencias y aprendizajes orientados a la evolución de la tienda física, el comercio digital y la Web 3.0. La mañana cierra con la premiación de los SME Digital Awards en las categorías de eCommerce, Medios y Creative Data.

El almuerzo contará con una sesión educativa presentada por Growth Digital con el tema de Madurez Digital. En esta sesión ofrecida por Google, Brenda García, Agency Development Manager y Luisa Fernanda Vásquez, Account Manager Colombia, Centroamérica y Caribe, ofrecerán herramientas de medición y consejos para tácticas de activación, entre otros aspectos.

El programa de la tarde comienza con la charla Future-Proofing your Digital Marketing Strategy in a Cookieless World ofrecida por Lana Warner, directora de Partnerships & Client Strategy de Lotame, quién ofrecerá insights, mejores prácticas y ejemplos de estrategias de mercadeo y publicidad digital que ya se están implementando sin el uso de cookies. Luego se continúa con la premiación de los SME Digital Awards en la categoría de Ejecución: móvil, video y uso innovador de tecnología.

Para entender mejor esta Revolución digital, usos y utilidad de los NFT’s el evento contará con la participación de Shirley McPhaul, directora de Crypto Curious y Puerto Rico Blockchain Trade Association. En su presentación McPaul ayudará a los participantes a entender lo que es un NFT, su uso en Puerto Rico y por qué son importantes para mercadeo y crear comunidades sociales. Seguida por un conversatorio con GMoney, emprendedor de NFT, moderado por Juan Carlos Pedreira, Partner/Digital Strategist de Social Business Hub, Inc.

La Asociación cierra el evento reconociendo las mejores campañas e iniciativas digitales de Puerto Rico en la categoría de Social: Social Media, Branded Content, Influencer y Social Responsibility, así como la selección del People’s Choice Award y el anuncio del Top Puerto Rico Influencer People’s Choice. Al finalizar la premiación los participantes disfrutarán de un cóctel de Networking.

Entre otros atractivos del foro se encuentra el Networking & EXPO Center dirigido a fomentar las oportunidades de negocio entre los exhibidores y participantes que se darán cita durante el día, así como los DIGI Talks libres de costo que se ofrecerán en esa área. La Asociación espera la participación de unos 1,000 profesionales de mercadeo, publicidad, digital, relaciones públicas, medios, tecnología, startups, academia, investigación y dueños de negocios.

Para inscribirse en el SME Digital & Innovation Forum, puede acceder a digital.smepr.org o comunicarse con la Asociación al 787-773-5088. Al ser un evento presencial se requiere uso de mascarilla y presentar evidencia de vacunación contra el COVID-19 o prueba negativa con menos de 72 hrs. de anticipación.