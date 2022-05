Charlie Delgado no cree que Pierluisi estuviese ajeno a esquema ilegal en la campaña

El candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático, Charlie Delgado Altieri dijo que le resulta difícil creer que el gobernador, Pedro Pierluisi no estuviese enterado de las movidas ilegales en el Super PAC, Salvemos a Puerto Rico por parte de sus amigos allegados, para beneficiarle en la campaña a la gobernación.

“Los acuerdos de culpabilidad de Joseph Fuentes Fernández, amigo de Pierluisi y Salvemos a Puerto Rico ponen de manifiesto, que el Partido Nuevo Progresista (PNP) necesitaba establecer un esquema de donativos ilegales para desarrollar una anuncios negativos y con falsedades para intentar frenar el empuje de mi candidatura. Es difícil creer que Pierluisi no conocía que su mejor amigo recibía cientos de miles de dólares en donativos para un Super PAC, que le permitió desarrollar una intensa campaña negativa durante la primaria y la elección general, que al final le beneficiaba a él”, dijo Delgado Altieri en declaraciones escritas.

El exalcalde de Isabela instó a Pierluisi a hablar con la verdad al pueblo sobre su conocimiento o participación en el esquema. “Nadie puede creerle que él no sabía que la persona que él mismo ha descrito como su “amigo” y “colaborador” y que se declaró culpable, había creado un esquema ilegal, para desarrollar una campaña baja en mi contra en las elecciones del 2020. El hecho es que uno de sus mejores amigos, y aún desconocemos cuántos allegados a él; se pusieron de acuerdo para, de forma ilegal, financiar al grupo de acción política Salvemos a Puerto Rico, Inc. Sabemos que la finalidad era levantar fondos para sufragar la campaña dirigida a afectar mi imagen pública y beneficiar sus intereses”, enfatizó el exaspirante a La Fortaleza por el Partido Popular Democrático (PPD).

Delgado Altieri se mostró confiado en que a medida que se conozcan más detalles o capítulos del caso, se pueda conocer a fondo quiénes fueron todos los involucrados y que se identifiquen mecanismos para mejorar los procesos electorales.

Joseph Fuentes Fernández, el recaudador que organizó un Super PAC para impulsar la candidatura de Pierluisi, formalizó ayer su declaración de culpabilidad ante un juez federal por un cargo de falsificar documentos para impedir que se conociera la identidad real de las personas que donaban al comité Salvemos a Puerto Rico (SPR).

El fiscal Jonathan Jacobson sostuvo que el intento de ocultar la identidad real de los contribuyentes de la campaña suponía beneficios tanto para los donantes como para SPR y, en última instancia, para Pierluisi.

La lista de donantes contenida en el acuerdo de culpabilidad correspondiente a SPR, representado por Fuentes Fernández, incluye dos personas naturales y ocho entidades jurídicas: Northshore Management Corp. ($25,000), Essential Insurance Services ($200,000), AP Engineering Inc. ($94,200), LAS Enterprises Inc. ($15,000), JAAP LLC ($75,800), Alejandro Brito Zubizarreta ($50,000), Arturo Díaz Angueira ($20,000), BAE FE LLC ($50,000), National Guard Exchange Military Store ($50,000) y Little Pictures ($25,000).

“Fue un error enorme de mi parte”, dijo Fuentes Fernández en referencia a las ilegalidades que el gobierno federal le imputó.