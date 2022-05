Brote de COVID-19 en cárcel de Bayamón ante pacto de silencio

La cárcel 1072 del Complejo Correccional de Bayamón atraviesa por un brote de COVID-19 al tener a 121 confinados contagiados, dato denunciado a Metro por una enfermera en el sistema que alertó que la situación se complicó por lo que calificó como un pacto de silencio entre los confinados que no están reportando cuando experimentan síntomas.

A juicio de la enfermera, que habló bajo condición de anonimato y a través de un tercero, los confinados no reportan los síntomas para evitar que los aislen del resto de la población penal, pero esto ha empeorado la situación.

“Los confinados han proclamado la ley de silencio y no quieren reportar que tiene. síntomas asociados al COVID19 por que los ponen en cuarentenas, aislamiento o lockdown ( cierre total de las actividades) ósea los encierran. Ellos dicen que ya que todos están vacunados y nos se van a morir”, dijo la enfermera que trabaja para el proveedor privado de salud correccional que es Physician Correctional. Agregó que en efecto toda la población está vacunada con las dosis completas.

La detección de los 121 casos positivos, se dio mediante un operativo de pruebas aleatorias. La enfermera vio con buenos ojos que tan pronto detectaron los casos, se decretó el lockdown de la institución. Esta determinación se hizo pública por la secretaria de Corrección esta semana.

De otra parte, esta persona se quejó de que hayan empleados que no estén siguiendo la instrucción de utilizar la mascarilla en todo momento. “Soy una enfermera de 15 años en sistema que me levanto todos los días a las 5 de la mañana, ya a las 7 estoy pasado por cada módulo de vivienda recogiendo las boletas de servicios médicos para el día y no es justo que nos exponga”, relató.

A juicio de la persona que hizo llegar sus preocupaciones a Metro, Corrección y el Departamento de Salud deberían desarrollar una campaña de orientación a los confinados para evitar que se repita la conducta de no reportar síntomas y luego los brotes en otras instituciones carcelarias.